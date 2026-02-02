PT destaca debate incluyente de la reforma electoral en inicio del periodo legislativo

La senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos afirmó que la reforma electoral será debatida considerando a todos los actores políticos.

Celebrando la designación de Ignacio Mier como coordinador de la bancada de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política en el inicio de sesiones en el Congreso de la Unión, la senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos resaltó en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin la importancia del debate de la reforma electoral que afirmó, “no tengo duda de que van a tomarse en cuenta todos los actores que tengan que ver con esta gran reforma”.

TE PUEDE INTERESAR. Morena ajusta liderazgos en el Senado: Ricardo Monreal y Dolores Padierna dividen opiniones sobre Adán Augusto López

¿Cuáles serán los temas prioritarios en el nuevo periodo legislativo?

Con el inicio del periodo legislativo, la senadora compartió los temas a debatir, entre los relevantes para el PT dijo, están la reducción de la jornada laboral que espera se lleve a una discusión seria, así como la Reforma Electoral y la discusión sobre la regulación de la IA, cuidado a las personas y salud mental, entre otras.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Adán Augusto López deja la bancada de Morena en el Senado

¿Por qué es clave un debate amplio sobre la reforma electoral?

Bañuelos prevé “un periodo muy intenso e interesante”, pues dijo, hay temas que “no cuentan con un marco jurídico armónico con la realidad y que no se pueden dejar de lado, al igual que el T-MEC”.

La petista, celebró que desde Gobernación, su titular Rosa Icela Rosdríguez haya lanzado la convocatoria a todos los partidos para el diseño de una reforma de gran calado como lo es la reforma electoral la que “la anhela la presidenta y la requiere el país”, pues aseguró “no se puede construir sin la voz de todos los partidos políticos” y agradeció que el Partido Verde también se sume como aliado y la participación de “la autoridad electoral, que ya presentó su propuesta formal, así como la participación del Tribunal Electoral y los partidos que son los convocantes de la ciudadanía”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Oposición reacciona a renuncia de Adán Augusto; PRI señala falta de interlocución y PAN pide regrese el respeto y diálogo al Senado

Síguenos en Google News y encuentra más información