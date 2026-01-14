Congreso realizará foros para regular refugios de animales en CDMX

Se presentará una iniciativa para regular el tema de los albergues, aunque para ello habrá parlamento abierto

El grupo parlamentario de Morena y sus aliados del Partido Verde y del Trabajo, anunciaron que una vez que reciban la iniciativa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de otros legisladores para regular los refugios de animales, van a realizar una serie de foros para escuchar la opinión de animalistas y especialistas.

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso, el diputado del Verde, Manuel Talayero, informó que se van a realizar entre tres y cuatro foros o parlamentos abiertos para escucharlos.

¿Cuántos foros se realizarán para regular los refugios de animales?

Y es que se tiene previsto, aseguró, que la ley sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Se va a dictaminar en el siguiente periodo ordinario. Nosotros ya lo demostramos con el tema de la exhibición de animales, tuvimos 3 foros amplios en donde se tomaron en cuenta las aportaciones de cada uno de los especialistas que vinieron y así mismo lo vamos a hacer en este sentido; yo creo que en unas tres o cuatro reuniones de manera amplia van a estar invitados todos y por supuesto que vamos a tomar en cuenta la opinión de los expertos y de los que viven la situación día con día”. — Manuel Talayero

En conferencia de prensa, dijo que además de la iniciativa que presente la mandataria capitalina “vamos a presentar una iniciativa para regular el tema de los albergues pero para esto vamos a tener un parlamento abierto vamos a escuchar a todas y todos para que en conjunto armemos esta esta propuesta”.

Refugio Franciscano Ampliar

¿Qué postura tienen los legisladores sobre el predio del Refugio Franciscano?

Por su parte, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, reiteró que los legisladores no van a permitir que en el predio en litigio donde se encontraba el refugio, se construya ningún desarrollo inmobiliario e hizo un llamado al alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, para detenga algún trámite en este sentido.

“En el litigio entre particulares, ahí si, nosotros no podemos meternos ni ser parte. Lo que sí queremos -ya lo ha dicho la jefa de Gobierno- no a los desarrollos inmobiliarios. De acuerdo a la ley de desarrollo urbano pedir a la alcaldía de Cuajimalpa que no de ingreso a ningún trámite porque ustedes saben que todo inicia en la alcaldía con el autorización o la entrada de cualquier proyecto. Entonces ojalá la alcaldía pueda tomar también acciones en el ámbito de sus de sus atribuciones”. — Xóchitl Bravo

Agregó que para ellos primero es el bienestar animal y defendió la actuación del gobierno capitalino en el rescate que se hizo a los casi mil animales que se encontraban en el Refugio Franciscano.

