¡Para todos! El IMSS abre sus servicios digitales de salud aunque no estés afiliado

A través de una ambiciosa estrategia de transformación digital, el IMSS ha lanzado plataformas gratuitas como CHKT en Línea, diseñadas para evaluar desde el celular el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y diversos tipos de cáncer.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informa que consolidó una estrategia de transformación digital que impulsa la prevención y el acceso a la salud mediante innovaciones tecnológicas gratuitas y abiertas para toda la población.

El IMSS agrega que estas son, independientemente de su condición de derechohabiencia, herramientas que permiten identificar riesgos, fomentar el autocuidado y acercar información confiable a cualquier persona desde su teléfono móvil o computadora.

¿Qué es CHKT en Línea y para qué sirve?

Entre los programas más destacados se encuentra CHKT en Línea, una plataforma disponible en aplicación móvil y portal web que facilita la evaluación personalizada del riesgo de padecer enfermedades crónicas y diversos tipos de cáncer.

El IMSS aseveró que junto a esta herramienta fortalece la difusión de contenidos preventivos a través de su Portal Institucional, donde se concentran recursos digitales diseñados para promover estilos de vida saludables en toda la sociedad.

“CHKT en Línea es una herramienta disponible tanto en aplicación móvil como en portal web, diseñada para captar a personas que no acuden regularmente a las Unidades de Medicina Familiar y motivarlas a realizar acciones de prevención”. —

¿Qué enfermedades evalúa la plataforma?

Subrayó que su función principal es evaluar el riesgo individual de padecer enfermedades no transmisibles que representan las mayores cargas de enfermedad en México: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de colon y recto.

¿Cómo se difunde la información preventiva?

“Además de CHKT en Línea, el IMSS ha impulsado una estrategia de comunicación digital robusta a través del Portal Institucional, donde se concentran y difunden herramientas accesibles para toda la población, derechohabiente o no, con el objetivo de promover hábitos saludables y facilitar el acceso a información confiable”, enfatizó.

