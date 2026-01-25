Calendario pensión IMSS 2026: Pago de febrero se retrasa pero llega con aumento confirmado

El pago de febrero se retrasa, pero los pensionados recibirán el monto con el aumento confirmado por ley.

Si revisamos el Calendario pensión IMSS 2026, el próximo pago de febrero viene con una de cal y otra de arena porque el depósito se va a retrasar unos días, pero a cambio llega con el aumento confirmado que muchos estaban esperando. Esto se debe a que se va a juntar un fin de semana con un día de descanso obligatorio, lo que hace que el calendario se recorra un poco. Si eres pensionado o pensionada del Seguro Social aquí te decimos cómo queda el pago para el segundo mes del año.

¿Cuándo pagan la pensión del IMSS en 2026?

En febrero de 2026, el pago se retrasará hasta el martes 3. Esto ocurre porque el domingo 1 no hay servicio bancario y el lunes 2 de febrero es el descanso oficial por el aniversario de la Constitución.

¿Cuál es el aumento para las pensiones en 2026?

El aumento proyectado para 2026 es de aproximadamente 13% sobre la base de la pensión más el ajuste por la inflación. O sea, se estima que los depósitos mensuales queden entre los 10,637.54 y 11,040.73 pesos.

¿Cuándo reciben pensión los adultos mayores en 2026?

El Calendario de la pensión IMSS 2026 queda de la siguiente manera para el resto del año:

Viernes 2 de enero

Martes 3 de febrero (Por el puente del día 2)

(Por el puente del día 2) Lunes 2 de marzo

Miércoles 1 de abril

Lunes 4 de mayo (Se recorre por el fin de semana)

(Se recorre por el fin de semana) Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto (Se recorre por el fin de semana)

(Se recorre por el fin de semana) Martes 1 de septiembre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre (Se recorre por el día 1)

(Se recorre por el día 1) Martes 1 de diciembre

