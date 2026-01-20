Diabetes en México: la epidemia silenciosa que ya es una emergencia nacional

En el programa de "Martha Debayle en W", se puso sobre la mesa uno de los temas de salud más urgentes del país: la diabetes, una enfermedad que no tiene edad, ni género y que tampoco duele, ni hace ruido al inicio, pero que cobra facturas altísimas con el paso del tiempo.

Para entender qué está pasando, por qué seguimos perdiendo la batalla y cómo ganarla, se tuvo la presencia del Dr. Juan Mauricio Vera Zertuche, endocrinólogo y especialista en metabolismo.

México y la diabetes

De acuerdo con datos oficiales de la International Diabetes Federation y el Diabetes Atlas 2025:

México ocupa el séptimo lugar mundial en número de adultos con diabetes

en número de adultos con diabetes 14.6 millones de personas viven con la enfermedad

viven con la enfermedad 308 personas mueren cada día por complicaciones relacionadas

por complicaciones relacionadas En 2025 hubo más de 120 mil muertes atribuidas directamente a diabetes

Lo más grave: 31.7% de las personas no saben que la tienen, especialmente menores de 40 años.

¿Qué es la diabetes y por qué es tan peligrosa?

La diabetes es un trastorno metabólico crónico que ocurre cuando:

El cuerpo no produce suficiente insulina

O bien la insulina no funciona correctamente

¿Esto qué provoca? Niveles elevados de glucosa en sangre durante años, dañando vasos sanguíneos, nervios, riñones, ojos y corazón, muchas veces sin síntomas claros.

Por eso es que en el mundo de la medicina le llaman “el asesino silencioso”.

Tipos de diabetes explicados fácil

Diabetes tipo 1 : autoinmune, no depende del estilo de vida

: autoinmune, no depende del estilo de vida Diabetes tipo 2 : la más común, ligada a obesidad y sedentarismo

: la más común, ligada a obesidad y sedentarismo Diabetes gestacional : aparece en el embarazo y eleva riesgos futuros

: aparece en el embarazo y eleva riesgos futuros Prediabetes: glucosa elevada que aún puede revertirse

Ignorar la prediabetes, explicó el doctor, es perder una oportunidad de oro para evitar complicaciones graves.

Complicaciones reales en México

Según ENSANUT:

Más de 100 mil amputaciones

2 millones con daño visual

con daño visual 6 millones con insuficiencia renal

¿Cómo prevenir la diabetes antes de que aparezca?

Uno de los errores más comunes cuando hablamos de diabetes es pensar que solo le pasa a personas mayores o que aparece “de la nada”. La realidad es otra: la diabetes se gesta durante años, muchas veces en silencio, y como bien lo dijimos no distingue edad ni género.

Por eso es que en "Martha Debayle en W", el Dr. Juan Mauricio Vera Zertuche fue claro: "la prevención no empieza cuando hay síntomas, empieza mucho antes, cuando todavía creemos que estamos bien“.

La prediabetes es la fase previa y también la más ignorada. En esta etapa:

La glucosa ya está elevada

Aún no hay síntomas evidentes

El daño comienza lentamente

La buena noticia, volvemos a repetir en este punto sí se puede revertir con cambios sostenidos.

Hábitos que realmente marcan la diferencia

No se trata de dietas extremas, prohibir de golpe todo tipo de azúcar ni de vivir en el gimnasio, sino de decisiones cotidianas:

Reducir ultraprocesados y azúcares ocultos: Bebidas azucaradas, pan blanco, cereales “light” (con azúcares añadidos, harinas refinadas, según con menos calorías y sin “azucar”) y comida rápida elevan la glucosa sin que lo notes.

Bebidas azucaradas, pan blanco, cereales “light” (con azúcares añadidos, harinas refinadas, según con menos calorías y sin “azucar”) y comida rápida elevan la glucosa sin que lo notes. Mover el cuerpo todos los días: Caminar, subir escaleras o bailar al menos 30 minutos mejora la sensibilidad a la insulina.

Caminar, subir escaleras o bailar al menos 30 minutos mejora la sensibilidad a la insulina. Duerme bien por tu salud: Dormir poco altera hormonas que regulan el azúcar en sangre.

Dormir poco altera hormonas que regulan el azúcar en sangre. Maneja el estrés: El estrés crónico eleva la glucosa, incluso en personas delgadas: relajate, médita y haz actividades que te calmen ese “demonio interior” cuando sientas que ya no puedas más.

Recuerda que no solo es importante cumplir con todo, si no que lo más primordial es tu salud y la de tus seres queridos porque esa no tiene precio ni se recupera cuando ya es muy tarde.

Checarte no es exageración, es prevención

El doctor insistió a que no esperes a sentirte mal. Desde la adolescencia y en la adultez temprana, es recomendable:

Medir glucosa en ayuno

Revisar hemoglobina glucosilada

Hacerlo al menos una vez al año si hay antecedentes familiares

Alimentación con menos ultraprocesados

Actividad física diaria

Detección temprana

Seguimiento médico constante

La diabetes no es solo un problema médico, es un problema social que necesita acción urgente; protégete y a los tuyos también.