¿Cuándo se acaba la temporada de frío en México? En esta fecha comienza el calor en el país

Cuándo termina el frío y comienza el calor en México / Cavan Images

Cada cambio de estación trae preguntas comunes: ¿hasta cuándo seguirá el frío?, ¿cuándo llegará el calor? Y es que el frío en México influye no solo en cómo nos vestimos, sino en nuestra salud, actividades al aire libre y hasta en nuestros planes familiares. Con el invierno tocando su fin, muchas personas ya están pendientes de cuándo podrán dejar atrás las chamarras y recibir temperaturas cálidas.

¿Cuándo se termina el frío en México?

Oficialmente la temporada de frío asociada al invierno estaría concluyendo a finales de febrero de 2026, aunque realmente el invierno astronómico terminaría con el equinoccio de primavera el 20 de marzo. Es decir, cuando día y noche tienen la misma duración y empieza la estación más cálida del año.

Aunque los frentes fríos, pueden seguir llegando hasta mayo pero su intensidad disminuye conforme avanzan los meses.

¿Cuándo comienza el calor en México?

El calor en México empieza a sentirse gradualmente desde marzo, pero se intensifica con el inicio de la primavera el 20 de marzo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de calor se considera oficialmente desde la tercera semana de marzo y puede extenderse hasta la tercera semana de octubre, con aumentos de temperatura que ya pueden sentirse incluso desde finales de febrero o principios de marzo.

¿Qué temperaturas esperar para la temporada de calor en México?

Una vez que el calor en México entra en escena, las temperaturas empiezan a elevarse de manera progresiva. Durante marzo y abril, muchas regiones del país ya registran días cálidos y conforme avanza la primavera hacia el verano, los termómetros pueden marcar:

25 °C a 30 °C en gran parte del país desde marzo.

en gran parte del país desde marzo. Temperaturas más altas (30 °C a 35 °C o más) conforme se acerca el verano en estados como el norte, centro y sur.

Aunque estos rangos suelen variar según la región, en general la tendencia a un ascenso gradual de las temperaturas conforme avanza el año y disminuyen los frentes fríos.