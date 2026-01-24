Tormenta Invernal: Se registra caída de nieve en comunidades serranas de Durango, autoridades piden precaución por hielo negro

Este sábado se registró la caída de nieve en comunidades serranas del municipio de Guanaceví, Durango, derivado de la tercera tormenta invernal de la temporada y del frente frío número 31.

Los efectos meteorológicos provocaron que se pintaran de blanco localidades como La Rosilla, considerada como la congeladora del país, y Ciénega de la Vaca, donde las temperaturas suelen ser extremas.

¿Qué comunidades resultaron afectadas por el fenómeno invernal?

En tanto, en la capital del estado, se determinó el cierre de parques para prevenir accidentes, pues se presentan lluvias y fuertes rachas de viento.

En la zona de La Rosilla, las autoridades de Protección Civil alertaron que este fin de semana la temperatura podría descender hasta los menos 15 °C, como consecuencia de la llegada de la tercera tormenta invernal.

Acciones preventivas ante el pronóstico de vientos fuertes. #TodosSomosProtecciónCivil pic.twitter.com/Xcs7J608NT — PROTECCIÓN CIVIL DURANGO (@CEPCDurango) January 23, 2026

¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades ante el clima extremo?

Por su parte, autoridades de Protección Civil han alertado a la población para que se proteja ante las inclemencias del tiempo, que se espera prevalezcan durante el fin de semana, particularmente a la que transita por regiones serranas para extremar las precauciones.

No se descarta que la caída de nieve que podría elevarse a más de medio metro podría provocar en carreteras el llamado hielo negro que factor de peligro para la circulación carretera, por lo que se han comenzado a cerrar algunos caminos.

La nevada que comenzó este sábado a las 6:00 de la mañana es la más fuerte registrada desde el pasado 12 de enero, cuando se reportó la primera nevada del año.

