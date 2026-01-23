Tormenta invernal: suspenden clases en el norte del país por bajas temperaturas

La Secretaría de Educación y Deporte del estado de Chihuahua anunció este 23 de enero de 2026 la suspensión de clases presenciales en el nivel de Educación Básica para los días lunes 26 y martes 27 de enero, derivado del pronóstico de bajas temperaturas asociadas al ingreso de la tercera tormenta invernal de la temporada.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión fue tomada en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil como medida preventiva para salvaguardar la integridad y salud de niñas, niños y adolescentes en la entidad. Durante esos dos días, las actividades escolares se desarrollarán en modalidad a distancia, con la intención de reducir la exposición de la comunidad educativa a condiciones climáticas extremas.

PUEDE INTERESARTE: Tormenta invernal en el norte de México: CFE activa plan de contingencia y garantiza suministro eléctrico

El gobierno estatal explicó que esta medida busca, además de proteger la salud, limitar la movilidad en calles y carreteras, lo que contribuye a disminuir los riesgos relacionados con enfermedades respiratorias, accidentes viales y otros efectos del frío intenso.

La Secretaría de Educación y Deporte exhortó a madres, padres de familia, tutores, docentes y personal directivo a mantenerse atentos a los comunicados oficiales a través de los canales institucionales del gobierno para cualquier actualización sobre el regreso a clases presenciales o posibles ajustes en las medidas preventivas.