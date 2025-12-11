Cómo proteger a tus mascotas del frío: recomendaciones clave para este invierno

Con la llegada del invierno, no solo las personas resienten las bajas temperaturas; también perros y gatos pueden sufrir sus efectos. Aunque muchos animales tienen pelaje que los protege, la mayoría necesita cuidados adicionales para mantenerse sanos y cómodos durante esta temporada.

Veterinarios advierten que el frío extremo, la humedad y el viento pueden provocar desde resfriados hasta problemas respiratorios más serios en tus mascotas.

Evitar que duerman a la intemperie

La primera recomendación es evitar que duerman a la intemperie. Incluso las razas grandes pueden experimentar pérdida de calor si la temperatura baja demasiado. Lo ideal es proporcionarles un espacio interior, seco y cálido. Si no es posible, un refugio bien aislado y con mantas puede ayudar a conservar la temperatura corporal.

Adaptar paseos

Otra medida importante es adaptar sus paseos. Las salidas deben ser más cortas y en horarios menos fríos. Además, algunos perros, especialmente los de pelo corto, cachorros y adultos mayores, pueden beneficiarse del uso de suéteres o abrigos diseñados específicamente para mascotas.

Cuidar sus patitas

El cuidado de las patitas también es fundamental. El contacto con superficies frías o húmedas puede causar irritaciones y grietas. Secar sus patas al regresar a casa y revisar si presentan enrojecimiento ayuda a prevenir molestias y posibles infecciones.

Un perro de la raza Husky mira a la calle. Imagen: Canva/Getty Ampliar

Mejorar su alimentación para el invierno

La alimentación juega un papel clave. En invierno, algunos animales requieren un ligero aumento de calorías, especialmente los que pasan parte del día en exteriores. Consultar con un veterinario es la mejor forma de ajustar su dieta sin caer en excesos.

El agua fresca debe seguir disponible en todo momento. Aunque haga frío, la hidratación es esencial para su sistema inmunológico y digestivo. Revisar que el agua no esté demasiado fría o congelada es un detalle importante.

Finalmente, es indispensable estar atentos a señales como temblores, somnolencia, tos o dificultad para moverse. Estos síntomas pueden indicar hipotermia o enfermedad y requieren atención veterinaria inmediata.

Cuidar a tus mascotas durante el invierno no es complicado, pero sí requiere constancia. Con pequeñas acciones, puedes asegurar que pasen la temporada frías seguras, cómodas y saludables.