Megatormenta Estados Unidos 2026: Hizo tanto frío en Michigan que un tenedor enredado con espagueti se quedó congelado

La megatormenta invernal que afectó este fin de semana a gran parte de Estados Unidos dejó escenas extremas en el estado de Michigan, donde el frío alcanzó niveles poco comunes incluso para esta región acostumbrada a inviernos severos. Las temperaturas gélidas fueron tan intensas que un objeto cotidiano se convirtió en símbolo del fenómeno: un plato de espagueti quedó completamente congelado, con el tenedor suspendido en el aire.

Plato con espagueti se congela por frío extremo en Michigan

El hecho ocurrió en Jenison, una localidad cercana a Grand Rapids, donde un residente decidió mostrar de forma gráfica el impacto del frío extremo. Las imágenes, grabadas el 23 de enero de 2026, evidencian cómo los alimentos se solidificaron en cuestión de minutos, reflejando la crudeza de las condiciones climáticas.

De acuerdo con información oficial del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), la sensación térmica en el oeste de Michigan descendió hasta los -30 grados Fahrenheit durante el paso de la tormenta invernal, una combinación de aire ártico, fuertes vientos y bajas temperaturas que elevó el riesgo para la población.

Frío extremo rompe récords en Michigan

El NWS confirmó que el sábado 24 de enero la temperatura en Grand Rapids cayó hasta los -19 grados Fahrenheit, una marca que no se registraba desde 1948. Este descenso histórico activó alertas por frío extremo y recomendaciones para limitar actividades al aire libre, proteger tuberías y extremar cuidados con personas vulnerables.

Autoridades alertan por riesgos a la salud y servicios

Las autoridades meteorológicas advirtieron que exposiciones breves al frío pueden provocar congelación y hipotermia. Además, señalaron posibles afectaciones en el suministro eléctrico y complicaciones en el transporte. El NWS reiteró el llamado a mantenerse informados, seguir las alertas oficiales y tomar precauciones mientras continúan las bajas temperaturas asociadas a esta megatormenta.