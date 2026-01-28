Tormentas en EU amenazan suministro eléctrico en México: Atzayael torres

Las tormentas invernales que azotan buena parte del territorio de Estados Unidos han encendido las alertas, no solamente en diferentes sistemas que mantienen suministro eléctrico de la nación americana sino también de las autoridades mexicanas, incluso industriales en el norte del país, así lo informó el periodista Atzayaelh Torres en Negocios W con Jeanette Leyva Reus.

¿Cómo impactan las tormentas al sistema eléctrico?

“Tan solo este fin de semana el margen operativo que mantienen Comisión Federal de Electricidad a través del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, se redujo en casi la mitad, al pasar de 60 por ciento del margen reportado el viernes pasado a un 35 por ciento apenas este lunes. Si bien es cierto que este 35% es un margen operativo de reserva, todavía muy holgado, la realidad es que el ritmo al cual se ha reducido ha llamado la atención por parte del sector empresarial mexicano”. — Atzayaelh Torres, periodista

El periodista dio a conocer que las heladas en Estados Unidos le han costado a ese país alrededor de 12 por ciento de la producción de gas natural utilizado para la generación de energía eléctrica por lo cual se estima que bajaran las importaciones afectando a México, quien es su principal cliente.

TRUMBULL, CT - JANUARY 25: Few cars were traveling on the snow covered Merritt Parkway near the rest stop in Fairfield on Sunday morning January 25, 2026. (Arnold Gold/Connecticut Post via Getty Images) / Connecticut Post/Hearst Newspape Ampliar

¿Por qué México es vulnerable en materia energética?

Torres dijo que es importante señalar que la soberanía del país en materia del suministro de energía debe ser una prioridad y aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y red eléctrica pertenecen y son operadas por el Estado mexicano la generación de electricidad en México depende en más de un 60 por ciento de la importancia de gas natural principalmente de Estados Unidos.

¿Qué acciones se requieren para evitar una crisis energética?

Es necesario que las autoridades a través de la CFE tomen las medidas necesarias para prevenir cualquier eventualidad en el suministro de energía, incluido el riesgo de un colapso por la demanda eléctrica ante la baja en el abastecimiento de gas natural que podría ocasionar una crisis energética; es imprescindible que el Gobierno de México a través de Pemex incentive la exploración y producción de la red de cuencas gasíferas con las que cuenta el país.

