La inseguridad en México no perdona, ni a la Iglesia

La ola de inseguridad que vive el país no exenta de ataques a la iglesia, ya sea robo de arte sacro, o asesinatos, desapariciones y extorsión contra sacerdotes.

El sacerdote, Omar Sotelo Aguilar, integrante de la unidad de investigaciones especiales del Centro Católico Multimedial dio a conocer que tan solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados 10 religiosos y en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, suman 3, es decir 13 homicidios en siete años.

¿Por qué la Iglesia es vulnerable ante la inseguridad?

El representante del Centro Católico Multimedia, explicó que a la Iglesia le preocupa que los sacerdotes estén vulnerables a los ataques, principalmente por el crimen organizado al rechazar aliarse a grupos delictivos.

Los estados que han padecido la inseguridad son: Guerrero, Jalisco, Guanajuato Veracruz y Michoacán.

¿Qué advierte la Iglesia sobre la violencia contra sacerdotes?

El representante del Centro Católico Multimedial afirmó que la falta de acciones contundentes para abatir la inseguridad, puede originar casos de agresiones a sacerdotes, como lo ocurrido al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993.