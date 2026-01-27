PT reafirma alianza legislativa con Morena y Partido Verde rumbo a la reforma electoral

A unos días del arranque del periodo ordinario de sesiones, en el que se discutirá la reforma electoral, la fracción del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados expresó su compromiso de mantenerse en la coalición Seguimos Haciendo Historia, junto con Morena y el Partido Verde para consolidar la unidad, lealtad y claridad política para lograr la transformación profunda que demanda el pueblo de México.

El coordinador parlamentario de dicho grupo legislativo, Reginaldo Sandoval, aseguró que el PT asume su responsabilidad histórica bajo el entendido de que la división solo beneficia a quienes apuestan por el retroceso.

TE PUEDE INTERESAR: Lilia Aguilar Gil afirma que el PT no fija postura sobre una reforma electoral inexistente

¿Por qué el PT prioriza la unidad en la reforma electoral?

Resaltó que en el PT saben que no son ajenos a las campañas de desprestigio ni a los intentos por desinformar, desviar o fracturar el proyecto transformador para confrontar al PT y al Partido Verde contra Morena.

“El eje prioritario es la unidad, la unidad de la coalición, la unidad de México, lo demás son versiones, son especulación. Mucha gente, debo decirlo, está en el esquema viejo, el esquema anterior de un partido dominante que imponen todo lo que se le ocurre, no, acá hay discusión, hay debate y reflexión y eso nos parece excepcional”. — Reginaldo Sandoval, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo

¿Qué responde el PT a los intentos de división política?

Reginaldo Sandoval sostuvo que estas prácticas forman parte de viejas estrategias que buscan debilitar a las fuerzas populares; sin embargo, el Partido del Trabajo ha demostrado, que no se dobla ante la presión ni se aparta del rumbo trazado por el pueblo.

Reiteró que el PT sigue en el movimiento al cien por ciento con la presidenta Claudia Sheinbaum y al 200 por ciento con el pueblo de México, desde el Poder Legislativo, con convicción, congruencia y vocación de servicio.

Síguenos en Google News y encuentra más información