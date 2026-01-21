Reforma electoral será responsable y no responderá a negociaciones políticas: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto de reforma electoral que enviará en febrero al Congreso será responsable y no responderá a negociaciones políticas con partidos aliados como el PVEM o el PT.

Ante las presiones de ambos institutos políticos para ser tratados en igualdad de condiciones que Morena, la mandataria federal negó la necesidad de sostener reuniones específicas con ellos para definir el contenido de la iniciativa y subrayó que “no es un toma y daca”.

“La decisión de la reforma electoral que ya vamos a enviar muy pronto es una decisión a partir de los foros que se hicieron. No es un toma y daca… tiene que ver con lo que piensa la gente”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Detalló que se realizaron encuestas con tres empresas distintas para conocer la opinión de la ciudadanía y que esos resultados serán presentados junto con la propuesta formal.

¿Quién dialoga con los partidos y organismos electorales?

Sheinbaum explicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, mantienen diálogo con diversos sectores políticos y sociales, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE), que también envió propuestas.

“No es para decir cómo le hacemos para que ustedes estén de acuerdo con la reforma, es para la agenda legislativa”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué pide la ciudadanía en la reforma electoral?

La titular del Ejecutivo Federal señaló que las principales demandas ciudadanas incluyen la disminución de los montos destinados a elecciones y partidos políticos, mayor democracia en temas ciudadanos, la representación proporcional en el Congreso y la participación de mexicanos en el exterior.

Rechazó que la iniciativa tenga tintes autoritarios y calificó como “absurdas” las acusaciones de que se busca un régimen autoritario.

¿Se regulará el uso de la Inteligencia Artificial en campañas?

Sheinbaum adelantó que uno de los temas que se abordarán en la reforma será el uso de la Inteligencia Artificial en campañas electorales.

“Es importante que la gente conozca cuando algo se produce con Inteligencia Artificial”, señaló, al confirmar que este tema sí será incluido, junto con sanciones y multas.

Finalmente, reiteró que se respetará la representación de las minorías en la Cámara de Diputados y el Senado, y que el tiempo que ha tomado la presentación del proyecto responde a la revisión de las propuestas surgidas en los foros organizados por la Comisión Especial.

