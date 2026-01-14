PT cuestiona necesidad de reforma electoral: “Tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y ganamos el Poder Judicial”

“Si nosotros estamos ahorita en el poder, ¿habrá necesidad de una reforma electoral?” se preguntó este miércoles el coordinador del Partido del Trabajo, PT, en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval.

En conferencia de prensa, el legislador incluso aseveró que la derecha mexicana perdió en México con sus propias reglas.

“Tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial… ¿Habrá necesidad de una reforma? ¿No es mejor estar en la discusión del fenómeno que estoy planteando para ver qué vamos a hacer si algo ocurre?” — , insistió.

El diputado petista indicó que si la Cuarta Transformación está en el poder debe mantener la unidad.

“México lo que requiere ahorita es unidad, porque está frente a los movimientos tectónicos geopolíticos del mundo, tenemos un vecino con el que vamos en el sentido opuesto”, anotó.

PAN denuncia “Ley Maduro”

En tanto que el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, apuntó que con la Reforma Electoral, el gobierno quiere control total de las elecciones.

En entrevista agregó que Morena y la popularidad del gobierno están en caída libre, porque han perdido alrededor de 16 puntos de aprobación solamente en el último año.

Ricardo Anaya aseveró que Morena quiere quedarse en el poder con esta Reforma, a la que llamó ‘Ley Maduro’.

