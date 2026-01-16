Lilia Aguilar Gil afirma que el PT no fija postura sobre una reforma electoral inexistente

La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil rechazó que las declaraciones sobre la inexistente reforma electoral del diputado Reginaldo Sandoval representen a su partido.

Luego de las declaraciones del diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, quien cuestionó la necesidad de una reforma electoral en México debido a que la alianza Morena-PT-PVEM tiene control de los tres poderes, la diputada petista Lilia Aguilar Gil aclaró que dichos comentarios fueron a título personal y no representan la postura oficial del partido.

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, Aguilar Gil sostuvo que “no se puede opinar sobre lo que no existe”, en referencia a una eventual reforma electoral.

La legisladora explicó que apenas el día anterior, tras un encuentro entre el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se acordó la instalación de una mesa de redacción para analizar una posible iniciativa de reforma que eventualmente podría ser presentada por la Cuarta Transformación.

Por ello, reiteró que la posición oficial del Partido del Trabajo es de cautela, y que no emitirán juicios anticipados sobre una reforma electoral que aún no ha sido formulada ni presentada.

