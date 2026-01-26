Arrancará período de sesiones este domingo; reforma electoral y semana de 40 horas en la agenda

El próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados arranca este domingo, por lo que los diversos grupos parlamentarios alistan sus reuniones plenarias para definir los temas que promoverán a partir del primero de febrero y hasta el 30 de abril.

Los 253 diputados de Morena se reunirán el sábado 31 de enero a las nueve de la mañana con funcionarios federales y la dirigencia de su partido en el recinto legislativo de San Lázaro.

¿Qué funcionarios federales participarán en la plenaria de Morena?

El coordinador morenista Ricardo Monreal adelantó que acudirán secretarios de Estado, cuyas funciones son indispensables para atender la situación que vive el país, por ejemplo, los titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuentes; de Economía, Marcelo Ebrard; y del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López.

Así como a la consejera Jurídica de la Presidencia, Esthela Damián Peralta y a la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján.

“A las 9 viene la secretaria de Gobernación a la inauguración dará un mensaje luego a las 10:30 Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, por todo el tema que estamos viviendo, incluyendo el Tratado de Libre Comercio, y luego viene a las 12 Marcelo Ebrard, secretario de Economía y a la 01:30 viene el maestro Marat Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo, para verlo de las semanas de las 40 horas”.

Respecto a la agenda que promoverán los morenistas destacan 12 temas principales: reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y delincuencia organizada, que incluye la figura de los “jueces sin rostro”, además una iniciativa que busca endurecer penas por abuso sexual y delitos ambientales, la reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas.

¿Cuáles son los temas clave del periodo de sesiones?

Una nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como una nueva Ley de Migración Humana, otra que tiene que ver con modificaciones al artículo 127 constitucional para establecer límites en pensiones y jubilaciones.

Y por supuesto la reforma electoral, además de un conjunto de reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción que están en la etapa de elaboración.

Por su parte, los legisladores del PAN tendrán su reunión plenaria a partir de este martes 27 de enero en Mérida, Yucatán.

Los diputados y senadores del PRI se reunirán, de forma conjunta y en privado, en la sede nacional de su partido, los días 30 y 31 de enero.

Las y los integrantes del PT en ambas Cámaras del Congreso federal se reunirán el 31 de enero en la Ciudad de México. Y el Partido Verde esta misma semana también en la capital del país.

