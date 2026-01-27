Nuevo pleito en redes entre Noroña y “Alito” Moreno

Los senadores de Morena Gerardo Fernández Noroña y el priista, Alejandro “Alito” Moreno volvieron a protagonizar este martes un pleito más en redes sociales.

“Alito” Moreno acusó a Noroña de ser un narcopolítico, mientras que Gerardo Fernández respondió que, al líder del PRI, que le gusta el lujo y el dispendio.

¿Cómo inició el nuevo enfrentamiento entre Noroña y “Alito”?

A través de un mensaje difundido en la red social X, Moreno respondió directamente a Fernández Noroña con una serie de descalificaciones personales y políticas, en las que justificó el contar con seguridad privada al afirmar que integrantes de Morena han puesto en riesgo la vida de quienes critican al gobierno.

“¡Claro que tengo seguridad! Porque ustedes, pinches narcopolíticos terroristas y comunistas, que están destruyendo a México, se aliaron con el crimen organizado y tienen amenazada la vida de todos los que nos atrevemos a alzar la voz... Eres un sinvergüenza, un lacayo, un esbirro, una hipócrita rata corrupta. ¡Eres una pinche vergüenza! Eras un gritón de cuarta y hoy eres un tapete porque ya te dejaron sentarte en la mesa. Migajero del poder, viviendo de lo que te avientan desde arriba”. — "Alito" Moreno, presidente nacional del PRI

En el mismo mensaje, Moreno acusó a Fernández Noroña de haber abandonado sus posturas críticas para convertirse, dijo, en un operador del poder, y aseguró que su credibilidad política está agotada.

“¡Rata inmunda! Pendejos como tú son los que representan fielmente lo que es MORENA”. — "Alito" Moreno, presidente nacional del PRI

Además, sostuvo que Morena representa un proyecto que ha llevado al país a una crisis de violencia y descomposición institucional.

“Antes criticabas, hoy justificas. Antes exigías, hoy obedeces. No piensas, repites. No representas a nadie”, afirmó el líder del PRI, quien también señaló que el pueblo “ya decidió” rechazar a los legisladores oficialistas por ser, según sus palabras, “cómplices de la destrucción de México”. — "Alito" Moreno, presidente nacional del PRI

A ver, @fernandeznorona. Te voy a contestar con estas palabras porque es lo mínimo que te mereces, porque todo México sabe que eres una mierda de persona que no vale nada.



¡Claro que tengo seguridad! Porque ustedes, pinches narcopolíticos terroristas y comunistas, que están… pic.twitter.com/Zo01qaMT7K — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 27, 2026

¿Cuál fue la respuesta de Fernández Noroña?

La respuesta de Fernández Noroña no se hizo esperar.

En otro mensaje publicado en la misma red social, el senador de Morena rechazó las acusaciones y explicó que el debate surgió a partir de la discusión sobre los esquemas de seguridad con los que cuentan diversos actores políticos y funcionarios públicos.

“No señor diputado, no es de merecer, son cuestiones de seguridad”, escribió Fernández Noroña al diputado Federico Chávez, al tiempo que señaló que existen priistas que cuentan con amplios dispositivos de protección.

El legislador mencionó de manera directa a Alejandro Moreno, a quien acusó de desplazarse con “dos camionetas Suburban blindadas y 10 hombres armados”, y cuestionó que se critique la seguridad asignada a otros funcionarios, como las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo trabajo —dijo— implica riesgos mayores.

No señor diputado, no es de merecer, son cuestiones de seguridad. Hay compañeros tuyos, como @alitomorenoc que trae dos camionetas suburban blindadas con 10 hombres armados. Me imagino que el trabajo de las personas ministras de la @SCJN es un poco más riesgoso que el de tu líder https://t.co/5vmInbqmyL — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 27, 2026

