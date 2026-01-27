Sheinbaum exhibe comparativo de gastos en la SCJN y asegura fin de privilegios

Con un comparativo de cómo antes los ministros de la Suprema Corte gastaban más que los integrantes de la llamada Nueva Corte, fue como defendió la presidenta Claudia Sheinbaum los gastos realizados por los ministros que incluyeron una cara ceremonia de purificación previo a su toma de protesta, nueve camionetas blindadas o en 12 togas en altos precios.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria informó que instruyó a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, que solicitara a la Unidad Administrativa de la Corte, los reportes de gastos, para presentarlos y conocer desde el sueldo que tenía un ministro o ministra a lo que ahora perciben en el Poder Judicial.

¿Cómo eran los sueldos y prestaciones antes y ahora en la Corte?

“Sale que gastaron no sé cuánto en todas y no sé qué, pero no decían nada antes de lo que ganaba cada ministro y cada ministra, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver qué está mal. Sueldo mensual neto de un ministro antes, doscientos seis mil novecientos cuarenta y siete pesos con cincuenta y seis centavos. El de ahora, dos mil veintiséis, ciento treinta y cuatro mil trescientos diez. Pero aquí el asunto es todo lo demás que tenían, que hay que acordarse, es que si no nos acordamos. Antes tenían seguro de gastos médicos mayores, para lo cual al menos gastaban treinta y seis mil novecientos seis pesos, todo esto es mensual. Ahora, cero”.

Dijo que se eliminaron diversos privilegios y prestaciones discrecionales, como seguros de separación individualizados, estimulo por antigüedad, pago por riesgo, apoyos en alimentos, telefonía, material bibliográfico y servicios personales, hasta la compra de lugares para distintos eventos o conciertos.

¿Qué apoyos y beneficios fueron cancelados a ministros?

“En el área de atención a ministras y ministros se han cancelado cincuenta y nueve apoyos para trámites de carácter no oficial de ciento cuarenta y nueve que existían, siendo los siguientes, contratación de suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telefonía para sus viviendas, telefonía celular con cualquier compañía, apoyo para reparación de refrigeradores, compra de enseres menores como despensa, compra de camisetas y bordado de ropa, mantenimiento de elevadores en domicilio particular, mantenimiento a plantas de luz y reparación eléctrica o de gas, conseguir boletos de preventa o venta exclusiva, servicio de OCESA y Ticketmaster, o sea ellos si podrían haber ido a BTS”.

Recordó que se mantiene el diálogo para eliminar 90 trámites restantes que aún se desconocen mientras resalto que parte de los 59 se encuentra la compra de alimentos tipo servicio a domicilio, reserva en restaurantes, traslado de amistades, comprobante de estados de cuenta en bancos, conseguir autógrafos de objetos personales a artistas o celebridades, asignar personal para el cuidado de menores de edad, asignar vehículos oficiales para asuntos de festejos en eventos particulares entre otros.

ahz.

