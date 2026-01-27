Documentos revelan cancelación de embarque de 400 mil barriles de petróleo a Cuba: Lucia Kassai

En entrevista con Carlos Loret de Mola la periodista de Bloomberg, Lucia Kassai, quien reveló la cancelación del envío de cargamento de petróleo de México con destino a Cuba informó que tuvieron acceso a unos documentos donde el buque llamado Swift Galaxy estaba programado para un embarque de 400 mil barriles de crudo y fue removido del programa.

“No había una explicación en los documentos de por qué el buque fue removido, pero es como tú comentaste, hay mucha presión para la administración de Sheinbaum, hay mucha presión de Estados Unidos contra Cuba”. — Lucia Kassai, periodista de Bloomberg

¿Qué dijo sobre los comentarios de Claudia Sheinbaum?

Sobre la explicación que dio la presidenta de México Claudia Sheinbaum dijo que estuvo bien que la presidenta no lo desmintiera, “yo no sé qué va a pasar… si va a haber un nuevo cargamento o no” porque México tiene un interés en tener una relación diplomática con Cuba.

¿El envío de petróleo era una donación o una venta?

La periodista de Bloomberg señaló que no puede confirmar si el cargamento de petróleo que mandaba México a Cuba era gratis, únicamente ve los embarques, y envía más o menos un cargamento por mes desde 2023.

“No tengo más detalles, no sé si es una donación o si Cuba paga por cargamentos”. — Lucia Kassai, periodista de Bloomberg

Mencionó que es muy raro sacar un cargamento del programa, en general Pemex los agrega porque no tiene donde poner el crudo por eso lo oferta en el mercado internacional para embarque inmediato; además dijo que no sabe si están programados más envíos en los próximos meses.

¿Existe presión internacional por los envíos de crudo?

Lucia Kassai puntualizó en que existe una presión muy grande por parte de Estados Unidos, una de las razones es la conexión de Cuba con Venezuela y dio el ejemplo de los 32 oficiales cubanos muertos en durante la captura de Nicolás Maduro lo cual refleja que trabajaban directamente, lo que es parte del problema.

