Sheinbaum reitera defensa del envío de petróleo a Cuba y plantea mediación con EU

Al reiterar que México es un país soberano que toma sus propias decisiones, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su defensa de enviar petróleo a Cuba.

¿Por qué México defiende el envío de petróleo a Cuba?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria insistió que México podría colaborar buscando facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, si ambas naciones quisieran, ello después que el presidente Donald Trump sugirió “firmemente” a Cuba hacer un trato con Washington.

“Qué planteamos nosotros, primero México es un país soberano y México toma sus decisiones, primero, lo segundo las discrepancias vamos a ponerlo así, entre Estados Unidos y Cuba, México está en la mejor disposición de ser un vehículo para generar un diálogo, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que estén de acuerdo las dos naciones, los dos estados y las condiciones en las que esto se daría, nosotros creemos que quien debe decidir el destino de los cubanos son los y las cubanas porque esa es nuestra Constitución, es la soberanía de los pueblos, entonces en ese marco nos movemos”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué informó sobre Pemex y el sector energético?

Por cierto que agregó que en los próximos días, dará un informe sobre Pemex a partir del apoyo financiero que está haciendo la Secretaría de Hacienda, y los avances significativos en áreas como petroquímica y refinación.

La mandataria resaltó que esto ha logrado mejorar las calificaciones de la empresa, y la finalización de obras como la refinería Dos Bocas, que ya produce más de 300 mil barriles diarios.

La presidenta cuestionó que sus opositores estén difundiendo un video de 2008 en el que dio un discurso como parte del grupo de las Adelitas para defender el petróleo y criticó que la derecha, lo use para decir que mientras defiende el petróleo lo entrega a otra nación.

Fortalecemos el programa Vivienda para el Bienestar. Conferencia de prensa matutina. Miércoles 14 de enero 2026 https://t.co/LXWyytOpyG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 14, 2026

