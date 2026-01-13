Regalan petróleo mientras aquí no hay medicinas: Padres de niños con cáncer arremeten contra el gobierno
Padres de niños con cáncer cuestionaron que mientras México envía petróleo a Cuba, en hospitales públicos persiste la falta de medicamentos
“Candil de la calle y oscuridad de su casa”, así calificó Israel Rivas Bastida, vocero de los padres de niños con cáncer, a los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador quienes regalan petróleo a Cuba pero en los Hospitales Públicos de México no hay medicamentos.
“México surrealista, este México que parece sacado de una novela latinoamericana de esas que salen cosas inverosímiles… Mientras el gobierno mexicano está regalando miles de millones de dólares en barriles de petróleo a la dictadura cubana va a un hospital y no hay medicamentos”.— Israel Rivas Bastida
¿Qué denuncian los padres de niños con cáncer?
Israel Rivas, a través de sus redes sociales, consideró que es irónica la situación de México porque miles de adultos y niños han muerto desde hace varios años por esta situación y el gobierno regala miles de millones de dólares en petróleo destinado a dictaduras.
¿Cuáles son las consecuencias del desabasto en salud?
“Hoy se han muerto miles de personas en este país por causa de no tener medicamentos y tratamientos. En este país ha muerto más de cuatro mil a cinco mil niños con cáncer que no debieron de haber haber muerto si hubieran tenido medicamentos en tiempo y forma, ah pero eso sí, regalamos petróleo a la dictadura cubana, candil de la calle oscuridad de la casa, que tristeza presidenta y usted tampoco respeto por la vida de los mexicanos”, enfatizó.