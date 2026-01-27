;

“Decisión soberana de Pemex”: Sheinbaum sobre suspensión de petróleo a Cuba

La presidenta señaló que la suspensión del envío de petróleo a Cuba forma parte de una decisión soberana de Pemex y evitó confirmar si el suministro será retomado.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Rocío Jardínez Hernández

Aunque no dio el sí, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es soberana cualquier decisión que tome el gobierno mexicano y sus instancias como Petróleos Mexicanos (Pemex).

Después que la agencia de información Bloomberg diera a conocer de la suspensión del calendario de cargamento de crudo que debía salir de México, con destino a la isla, la Primera Mandataria solo refirió que la venta de petróleo mexicano se considera como la decisión de apoyar a Cuba tras el bloqueo comercial.

¿Por qué se suspendieron los envíos de petróleo a Cuba?

“Cómo hemos dicho es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones entonces y también como lo hemos dicho la decisión de México de vender o dar por razones de humanitarias a Cuba petróleo pues tienen que ver también con una decisión que ha venido desde hace muchos años no es reciente Cuba ha tenido un bloqueo se hace ya demasiados años y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”.

—  Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Se retomará el suministro de crudo en el futuro?

Sheinbaum Pardo tampoco quiso informar si los envíos serán retomados en algún momento y enfatizó que de hacerlo en su momento se informará.

