“Decisión soberana de Pemex”: Sheinbaum sobre suspensión de petróleo a Cuba

Aunque no dio el sí, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es soberana cualquier decisión que tome el gobierno mexicano y sus instancias como Petróleos Mexicanos (Pemex).

Después que la agencia de información Bloomberg diera a conocer de la suspensión del calendario de cargamento de crudo que debía salir de México, con destino a la isla, la Primera Mandataria solo refirió que la venta de petróleo mexicano se considera como la decisión de apoyar a Cuba tras el bloqueo comercial.

TE PUEDE INTERESAR: Regalan petróleo mientras aquí no hay medicinas: Padres de niños con cáncer arremeten contra el gobierno

¿Por qué se suspendieron los envíos de petróleo a Cuba?

“Cómo hemos dicho es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones entonces y también como lo hemos dicho la decisión de México de vender o dar por razones de humanitarias a Cuba petróleo pues tienen que ver también con una decisión que ha venido desde hace muchos años no es reciente Cuba ha tenido un bloqueo se hace ya demasiados años y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Se retomará el suministro de crudo en el futuro?

Sheinbaum Pardo tampoco quiso informar si los envíos serán retomados en algún momento y enfatizó que de hacerlo en su momento se informará.

El acceso a la salud no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México. https://t.co/1K6hKC7g5z — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 27, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información