Astroturismo en auge: Por qué observar el cielo se volvió la nueva experiencia de viaje

En los últimos años, el astroturismo se ha convertido en una de las formas de viaje más atractivas para quienes buscan experiencias diferentes, sostenibles y lejos del ruido de las grandes ciudades. Este tipo de turismo no solo invita a mirar las estrellas, sino a reconectar con la naturaleza y con fenómenos del universo que muchas veces pasan desapercibidos.

De acuerdo con organismos como la NASA, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Secretaría de Turismo de México (Sectur), el interés por observar el cielo nocturno ha crecido gracias a la conciencia sobre la contaminación lumínica y al deseo de vivir experiencias más auténticas.

¿Qué es el astroturismo?

El astroturismo es una modalidad de turismo enfocada en la observación del cielo nocturno y los fenómenos astronómicos, como lluvias de estrellas, eclipses, fases de la Luna, planetas visibles a simple vista o incluso la Vía Láctea.

Puede practicarse con o sin telescopios y suele realizarse en zonas con cielos oscuros, alejadas de la iluminación urbana. Algunos destinos incluso cuentan con certificaciones internacionales como “cielos oscuros”, impulsadas por asociaciones astronómicas y científicas.

¿Por qué está ganando tanta popularidad?

Especialistas en turismo sostenible señalan que el astroturismo combina varios factores clave:

Contacto con la naturaleza

Educación científica

Bajo impacto ambiental

Experiencias únicas e irrepetibles

Además, instituciones como la UNAM han destacado que este tipo de turismo ayuda a generar conciencia sobre la importancia de proteger el cielo nocturno como patrimonio natural y cultural.

