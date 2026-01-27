Astroturismo en auge: Por qué observar el cielo se volvió la nueva experiencia de viaje
Con el aumento de fenómenos astronómicos visibles en los próximos años como eclipses y alineaciones planetarias, expertos prevén que el astroturismo continuará en expansión
En los últimos años, el astroturismo se ha convertido en una de las formas de viaje más atractivas para quienes buscan experiencias diferentes, sostenibles y lejos del ruido de las grandes ciudades. Este tipo de turismo no solo invita a mirar las estrellas, sino a reconectar con la naturaleza y con fenómenos del universo que muchas veces pasan desapercibidos.
De acuerdo con organismos como la NASA, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Secretaría de Turismo de México (Sectur), el interés por observar el cielo nocturno ha crecido gracias a la conciencia sobre la contaminación lumínica y al deseo de vivir experiencias más auténticas.
TAMBIÉN PUEDES LEER: Eclipse solar 2026: Dónde ver, fechas, horarios y todas las recomendaciones para disfrutarlo
¿Qué es el astroturismo?
El astroturismo es una modalidad de turismo enfocada en la observación del cielo nocturno y los fenómenos astronómicos, como lluvias de estrellas, eclipses, fases de la Luna, planetas visibles a simple vista o incluso la Vía Láctea.
Puede practicarse con o sin telescopios y suele realizarse en zonas con cielos oscuros, alejadas de la iluminación urbana. Algunos destinos incluso cuentan con certificaciones internacionales como “cielos oscuros”, impulsadas por asociaciones astronómicas y científicas.
¿Por qué está ganando tanta popularidad?
Especialistas en turismo sostenible señalan que el astroturismo combina varios factores clave:
- Contacto con la naturaleza
- Educación científica
- Bajo impacto ambiental
- Experiencias únicas e irrepetibles
Además, instituciones como la UNAM han destacado que este tipo de turismo ayuda a generar conciencia sobre la importancia de proteger el cielo nocturno como patrimonio natural y cultural.
TAMBIÉN PUEDES LEER: El gran cometa de 2026: el fenómeno astronómico que México solo verá una vez