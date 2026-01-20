El gran cometa de 2026: el fenómeno astronómico que México solo verá una vez

El cielo de 2026 tiene una cita especial con México. A finales de enero y durante febrero, un cometa recién descubierto hará su paso por el sistema solar interior y podrá observarse desde nuestro país, convirtiéndose en uno de los eventos astronómicos más esperados del año.

Se trata del cometa C/2024 E1 (Wierzchos), un visitante cósmico que alcanzó su punto más cercano al Sol en enero y que, conforme avancen las semanas, comenzará a ser visible en el cielo nocturno con ayuda de binoculares o telescopios pequeños.

¿Cuándo se podrá ver el cometa de 2026 desde México?

Los astrónomos señalan que la mejor ventana de observación será:

Finales de enero y todo febrero de 2026

Justo después del atardecer

Mirando hacia el horizonte oeste

El momento clave llegará a mediados de febrero, cuando el cometa esté más cerca de la Tierra y su brillo alcance su punto máximo. Aunque no será visible a simple vista, sí podrá observarse con instrumentos básicos desde zonas con poca contaminación lumínica.

No hace falta equipo profesional, pero sí algunas recomendaciones:

Binoculares o telescopio pequeño

Cielos oscuros, lejos de la ciudad

Apps astronómicas para ubicarlo con precisión

Paciencia: los cometas no brillan igual cada noche

El dato curioso que casi nadie está contando

Este cometa no es un visitante frecuente. Los cálculos indican que su órbita es tan amplia que podrían pasar miles (o incluso millones) de años antes de que vuelva a acercarse al Sol. En otras palabras: es probablemente la única vez que la humanidad moderna lo verá.

Además, los científicos explican que su brillo puede variar inesperadamente, ya que al calentarse libera gas y polvo antiguo que ha permanecido congelado desde la formación del sistema solar. Lo que vemos en el cielo es, literalmente, materia intacta de hace más de 4 mil millones de años.

