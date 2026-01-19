¿Cuándo es la Luna de Nieve? Guía completa para ver el fenómeno astronómico en febrero

El cielo de febrero nos regala uno de los eventos más esperados por los amantes de la astronomía: la Luna de Nieve. Este fenómeno, que no es otra cosa que la segunda luna llena del año, alcanzará su máximo esplendor en las próximas noches, ofreciendo un espectáculo visual que nadie debería perderse. Pero, ¿por qué recibe este nombre tan peculiar y cómo puedes verla?

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Dormir en la luna? Revelan costo y requisitos por pasar una noche en el espacio

¿Qué es la Luna de Nieve y cuál es su origen?

A pesar de su nombre, la Luna de Nieve no cambia de color ni se vuelve blanca como la escarcha. El término proviene de las antiguas tribus nativas de América del Norte (específicamente los algonquinos), quienes bautizaron a cada luna llena del año según los cambios en la naturaleza.

Febrero era históricamente el mes de las nevadas más intensas en el hemisferio norte, lo que dificultaba la caza y la recolección; por ello, a esta luna también se le conoce en algunas culturas como la “Luna de Hambre”.

¿Cuándo ver la Luna de Nieve este 2026?

Este año, la Luna de Nieve alcanzará su fase de plenitud total durante la noche del domingo 1 de febrero. Sin embargo, su disco se verá prácticamente completo y brillante desde la noche anterior y hasta la madrugada del lunes.

En México, el mejor momento para observarla será apenas aparezca por el horizonte, momento en el cual suele verse más grande y con tonos anaranjados debido al efecto de la atmósfera.

Recomendaciones para disfrutar del fenómeno

A diferencia de otros eventos como los eclipses, para ver la Luna de Nieve no necesitas ningún equipo especial. Aquí te dejamos algunos tips para que tu experiencia sea mejor:

Busca cielos despejados: Aléjate un poco de la contaminación lumínica de la ciudad si quieres capturar fotos espectaculares.

Aléjate un poco de la contaminación lumínica de la ciudad si quieres capturar fotos espectaculares. Hora indicada: El momento más impresionante es durante la “salida de la luna” (moonrise), cuando su tamaño aparente es mayor por la ilusión óptica al estar cerca de edificios o árboles.

El momento más impresionante es durante la “salida de la luna” (moonrise), cuando su tamaño aparente es mayor por la ilusión óptica al estar cerca de edificios o árboles. Sin filtros: Tus ojos son suficientes, pero si tienes binoculares, podrás apreciar mejor los cráteres y mares de la superficie lunar.

Este evento marca la mitad del invierno y es una oportunidad perfecta para conectar con los ciclos naturales. Así que prepara tu cámara o simplemente disfruta de la luz de este gigante de plata que nos recuerda la belleza del cosmos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Asteroide impacta la Luna: Captan el momento exacto en video