Eclipse solar 2026: Dónde ver, fechas, horarios y todas las recomendaciones para disfrutarlo

Los fenómenos astronómicos siempre despiertan curiosidad, pero cuando se trata de un eclipse solar, el interés crece todavía más. En los próximos años ocurrirá uno de los eventos más impactantes del siglo, ya que se tratará de un eclipse especialmente largo, capaz de oscurecer el día durante varios minutos en distintas regiones del mundo.

Por eso, conocer cuándo ocurrirá y desde dónde podrá observarse es clave para quienes no quieren perdérselo. Este evento ha sido confirmado por organismos científicos internacionales y ya forma parte de los calendarios astronómicos oficiales.

¿En qué países se podrá ver el Eclipse Solar 2026?

De acuerdo con los datos astronómicos, el eclipse solar de 2026 será visible principalmente en Europa, el norte de África y algunas zonas de Asia. Países como España, Islandia y Groenlandia se encontrarán dentro de la franja donde el fenómeno podrá apreciarse de forma parcial o casi total.

En el caso de África, regiones del norte tendrán una vista privilegiada, mientras que en otras partes del mundo el eclipse podrá observarse de manera parcial, dependiendo de la posición geográfica y las condiciones atmosféricas.

¿Cuáles son las fechas esperadas para el Eclipse Solar?

El eclipse solar más largo del siglo está programado para el 12 de agosto de 2026, fecha que ya fue confirmada por especialistas en astronomía. En algunas regiones, el oscurecimiento del cielo podrá durar varios minutos, lo que lo convierte en un evento poco común.

¿En alguna región de México se podrá disfrutar?

En México, el eclipse solar de 2026 no será visible como eclipse total, pero sí podrá apreciarse de manera parcial en algunas zonas del país. La visibilidad dependerá de la ubicación y del horario exacto del fenómeno.

Recomendaciones para ver un eclipse solar sin riesgos

Los expertos recuerdan que nunca se debe observar un eclipse directamente sin protección adecuada, ya que puede causar daños graves a la vista.

Usar lentes especiales para eclipses con certificación ISO 12312-2.

No mirar el Sol directamente sin protección, ni siquiera por unos segundos.

No usar lentes de sol comunes, ya que no protegen la vista.

Evitar observarlo con celular, cámaras, telescopios o binoculares sin filtros solares.

Utilizar métodos de observación indirecta, como proyección con cartulina o sombras de árboles.

Consultar el horario exacto del eclipse en tu ciudad.

Buscar un lugar abierto, sin edificios ni obstáculos visuales.

Supervisar siempre a niñas y niños durante la observación.

No creer en mitos: un eclipse solar sí puede dañar la vista.