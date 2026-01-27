2 de febrero, el primer feriado del año: ¿Cuánto deben pagarte por trabajar ese día según la Ley Federal del Trabajo?

Pago por trabajar el 2 de febrero, primer feriado del año / d3sign

El 2 de febrero es el primer feriado del año en México, por lo que si eres de esas personas que espera la fecha para descansar, aunque algunos deben trabajar. Es por eso que te dejamos qué dice la Ley Federal del Trabajo al no descansar en un día feriado.

¿Por qué el 2 de febrero es feriado oficial en México?

Aunque el Día de la Constitución se conmemora históricamente el 5 de febrero, la Ley Federal del Trabajo establece que el descanso obligatorio se recorre al primer lunes de febrero, que en muchos años coincide con el 2 de febrero.

Esto permite generar un puente laboral y aplica para todos los trabajadores formales en México.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 2 de febrero?

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, cuando una persona trabaja en un día de descanso obligatorio, el patrón está obligado a pagar tu salario normal del día más el doble de tu salario.

Es decir, si ganas 500 pesos diarios, ese día deberías recibir 1,500 pesos.

¿Qué puedes hacer en caso de que no te paguen lo que corresponde?

Si tu empresa no respeta el pago conforme a la ley, puedes:

Solicitar aclaración directa en recursos humanos

Acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)

Recibir asesoría gratuita en temas laborales

La LFT protege al trabajador en este tipo de situaciones y el pago correcto no es un “beneficio”, es un derecho legal. Conocer lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) es clave para evitar abusos laborales y saber exactamente cuánto debe pagarte tu empleador si te toca laborar en esta fecha.