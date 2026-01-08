¿Cuáles son los próximos puentes y días feriados de 2026? Esto dice la SEP

Organizar la rutina familiar, las vacaciones o simplemente saber cuándo apagar la alarma es una de las prioridades para millones de mexicanos. La importancia de este tema radica en que el calendario escolar 2025-2026 no solo rige la vida de los estudiantes, sino que impacta directamente en la planeación laboral de los padres, el tráfico de las ciudades y hasta en la economía del turismo local.

Conocer los días de descanso nos permite anticipar gastos y aprovechar los “respiros” que el ciclo escolar nos regala. Si estás contando los días para el próximo descanso, aquí te presentamos la lista completa de fechas en las que se suspenden actividades.

Estos son los días feriados y puentes por mes

Tras el regreso a clases este 12 de enero, la agenda de descansos obligatorios por ley y festivos escolares queda de la siguiente manera:

El lunes 2 de febrero es el primer puente oficial del año (por el 5 de febrero, Día de la Constitución). Además, el viernes 27 no hay clases por Consejo Técnico Escolar (CTE). Marzo: ¡Mega puente! El lunes 16 de marzo es descanso oficial (Natalicio de Benito Juárez) y el viernes 27 de marzo hay CTE.

¡Mega puente! El lunes 16 de marzo es descanso oficial (Natalicio de Benito Juárez) y el viernes 27 de marzo hay CTE. Mayo: Es el mes con más descansos. Se suspenden labores el viernes 1 de mayo (Día del Trabajo), el martes 5 de mayo (Batalla de Puebla) y el viernes 15 de mayo (Día del Maestro). También el viernes 29 por CTE.

Es el mes con más descansos. Se suspenden labores el viernes 1 de mayo (Día del Trabajo), el martes 5 de mayo (Batalla de Puebla) y el viernes 15 de mayo (Día del Maestro). También el viernes 29 por CTE. Junio: El viernes 26 de junio se lleva a cabo el último Consejo Técnico del ciclo.

El viernes 26 de junio se lleva a cabo el último Consejo Técnico del ciclo. Julio: El 15 de julio terminan oficialmente las clases.

¿Cuándo caen las vacaciones de Semana Santa 2026?

Esta es la pregunta del millón para quienes planean salir a la playa o visitar a la familia. De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el periodo vacacional de Semana Santa 2026 comprende del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril. Esto significa que los alumnos tendrán dos semanas completas de descanso, regresando a las aulas el lunes 13 de abril.

¿Por qué hay tantos días sin clases este ciclo?

La cifra de casi 30 días sin actividades (contando fines de semana largos y vacaciones) se debe a la combinación de tres factores:

Días de descanso obligatorio: Marcados por la Ley Federal del Trabajo.

Marcados por la Ley Federal del Trabajo. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE): Que ocurren el último viernes de cada mes.

Que ocurren el último viernes de cada mes. Talleres de Formación Continua: Días en los que los maestros se capacitan y los alumnos no asisten, como ocurrió en la primera semana de enero de este 2026.

No olvides que este 2026 es año mundialista. Se rumora que en algunas sedes como la CDMX podría haber ajustes adicionales en junio por la inauguración del Mundial, así que mantente pendiente de nuestras actualizaciones.

