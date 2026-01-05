Vacaciones 2026 México: días que te corresponden según tus años de antigüedad en el trabajo

Los trabajadores en México tienen derecho a al menos 12 días de vacaciones tras un año de servicio. Getty Images

En México, los derechos laborales en torno a las vacaciones están regulados por la Ley Federal del Trabajo (LFT). En 2026, el cálculo de los días de vacaciones pagadas que te corresponden dependerá de la antigüedad que tengas con tu empleador.

¿Qué establece la ley sobre las vacaciones?

La LFT garantiza que toda persona trabajadora que tenga más de un año de servicio con un empleador tenga derecho a un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso puede ser inferior a 12 días laborables.

A partir del primer año, este derecho se incrementa de forma progresiva según los años que hayas trabajado:

1 año trabajado: 12 días de vacaciones

2 años: 14 días

3 años: 16 días

4 años: 18 días

5 años: 20 días

6–10 años: 22 días

11–15 años: 24 días

16–20 años: 26 días

21–25 años: 28 días

26–30 años: 30 días

31–35 años: 32 días

Esta tabla se aplica de forma gradual y acumulativa, lo que significa que mientras más tiempo lleves con tu empleador, más días de descanso te corresponden.

¿Cómo se deben tomar las vacaciones?

La ley también indica que los días de vacaciones deben ser otorgados dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicio. Es decir, si cumpliste tu primer año en enero de 2026, tendrás hasta junio para disfrutar tus 12 días de descanso.

Además, el período de descanso no puede sustituirse por dinero, salvo cuando la relación laboral termine antes de cumplir el año. El objetivo es que el trabajador tenga tiempo de descanso real y no una compensación económica.

Prima vacacional

Durante tus vacaciones también tienes derecho a recibir una prima vacacional de al menos 25% adicional sobre tu salario correspondiente a esos días de descanso. Esto significa que recibirás más allá de tu sueldo normal durante el período vacacional.