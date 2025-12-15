¿Se pueden cambiar las vacaciones por dinero en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo y la STPS

Una persona sostiene billetes de pesos mexicanos en esta ilustración fotográfica tomada en Edmonton, Alberta, Canadá, el 4 de febrero de 2025. / NurPhoto

Las vacaciones son una de las prestaciones laborales más importantes y preferidas por los mexicanos y las mexicanas, pues ya sea que quieras irte de viaje, darte una escapada del trabajo o simplemente tomar un respiro, las vacaciones son las indicadas.

Y con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, ahora te explicamos algunas cosas importantes que debes saber, como si las vacaciones se pueden intercambiar por dinero, entre otros puntos, todo de acuerdo con lo que marca la ley.

¿Cómo aplican las vacaciones?

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar, por lo menos, 12 días continuos de vacaciones, las cuales se adquieren cuando se cumple un año de servicios.

A partir del segundo año de trabajo y por cada año subsecuente, el periodo vacacional aumenta en dos días, hasta llegar a 20 días. Es decir, cada año trabajado se suman dos días más de vacaciones, hasta alcanzar ese límite.

Además, a partir del quinto año de servicios, las vacaciones aumentan en dos días por cada cinco años laborados.

Y si trabajas por temporada, el periodo de vacaciones se otorgará en proporción al número de días trabajados durante el año.

¿Se pueden cambiar las vacaciones por dinero?

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las vacaciones no pueden compensarse con ninguna remuneración económica ni en especie.

El artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo señala:

Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados. — Ley Federal del Trabajo.

¿Si trabajas medio turno te tocan vacaciones?

Según el organismo, sí. Las vacaciones son un derecho de las y los trabajadores y su duración depende de los años de servicio continuos, no de la jornada laboral.

¿Con cuánto tiempo de anticipación se deben pedir las vacaciones?

Este punto depende de cada centro de trabajo, es decir, de sus políticas internas, calendario, contrato laboral y reglamento.

Por lo tanto, esta información puedes consultarla en el área de recursos humanos de la empresa donde trabajes.

