Lanzan iniciativa para no trabajar el día de cumpleaños o recibir DOBLE sueldo en caso de hacerlo

No trabajar en tu cumpleaños o recibir el doble de sueldo en caso de que sí labores ese día está cerca de ser una realidad. Esto se debe a que el diputado Armando Corona Arvizu, militante de Morena, busca reformar la Ley Federal al Trabajo con esta iniciativa.

Y claro que a todos los trabajadores les caería bien una propuesta como ésta, así que te dejamos todos los detalles para que entiendas de qué va la ley.

¿Qué es lo que propone la ley ante el descanso en el día de cumpleaños?

De acuerdo con la propuesta, se menciona que las y los trabajadores del sector formal puedan tomar dos opciones basadas en sus necesidades y gustos, es decir:

Pueden tomar un día no laboral sin descuento en su salario el día de su cumpleaños

Elegir laborar ese día y recibir el doble de pago

Solamente se tendría que notificar al empleador con alrededor de 15 días hábiles de anticipación para que se tomen las medidas correspondientes.

Asimismo, los beneficiados serían:

Trabajadores formales a partir de 6 meses

¿Qué falta para que la iniciativa sea aprobada en la Cámara de Diputados?

La respuesta a esta pregunta es muy sencilla y es que con base en los poderes mexicanos por los que se aprueba una ley, para que una iniciativa como ésta se convierta en realidad necesita de varios pasos.

En primer lugar, necesita ser aprobada en la Cámara de Diputados

Segundo, revisión en la Cámara de Senadores

Finalmente, el dictamen se envía a la Presidenta de la República

Se publica oficialmente en el Diario Oficial de la Federación para saber cuándo entra en vigor

Así, que ya sabes, en caso de aprobarse, falta un buen rato para que se haga realidad pero nada que sea imposible.

