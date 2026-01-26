PRI intenta criticar a Morena con imágenes mal hechas con IA y ellos terminan exhibiéndose

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) publicó recientemente una imagen comparativa en sus redes sociales (como X) con el objetivo de criticar al gobierno actual de Morena, mostrando cómo supuestamente estaban las carreteras “cuando gobernaba el PRI” y cómo están ahora con Morena.

Para crear estas imágenes, el PRI recurrió a herramientas de inteligencia artificial (IA) que generan gráficos y escenas realistas sin basarse en fotos realmente tomadas del mundo real. Te dejamos todo el problema que se armó en redes sociales.

¿Cuál fue el error en la imagen creada con IA del PRI?

El problema fue que la imagen que publicó el PRI tenía errores geográficos y de sentido de circulación que cualquier persona que conozca el país puede notar:

La señal en la carretera mostraba destinos que no correspondían a la geografía real . Específicamente, la imagen indicaba que “Tepotzotlán” (que está en el Estado de México, hacia Querétaro) salía en la dirección que, según el cartel, iba hacia “Cuernavaca, Morelos” —pero el municipio cercano a Cuernavaca se llama Tepoztlán .

. Específicamente, la imagen indicaba que “Tepotzotlán” (que está en el Estado de México, hacia Querétaro) salía en la dirección que, según el cartel, iba hacia “Cuernavaca, Morelos” —pero el municipio cercano a Cuernavaca se llama . Además, en la parte que supuestamente mostraba carreteras en buen estado (cuando gobernaba el PRI), los autos iban en sentido contrario a las flechas y señales que deberían indicar el flujo de tránsito.

Estos detalles hicieron evidente que la imagen no fue verificada antes de ser publicada y probablemente fue generada directamente por IA sin supervisión editorial.

¿Por qué generó críticas en redes?

Lejos de reforzar la crítica del PRI al gobierno de Morena, muchos usuarios en redes sociales se burlaron y criticaron al propio PRI por publicar algo con errores tan básicos.

La discusión no se centró en el mensaje político, sino en la falta de cuidado al usar esta tecnología, porque demuestra que:

Se puede crear contenido visual que parece real pero que no corresponde con hechos verificables.

pero que no corresponde con hechos verificables. Las herramientas de IA, si no se usan con precaución, pueden generar errores obvios que desacreditan al autor, no al objetivo de la crítica.

En otras palabras, en vez de debilitar la gestión de Morena, lo que quedó en evidencia fue una falla del propio PRI al usar imágenes generadas por IA sin revisar su veracidad.

Este suceso pone sobre la mesa un tema más amplio: el uso de la inteligencia artificial en campañas políticas y comunicación pública.

