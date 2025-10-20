Alejandro Moreno califica al PAN de “indecente y desleal” por querer usar al PRI para “lavarse la cara”

En entrevista con Carlos Loret de Mola para “Así las Cosas”, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, arremetió contra el PAN, calificándolo de “indecente, falaz y desleal” por intentar utilizar al PRI para “lavarse la cara”. Según Alito Moreno, el PAN intenta deslindarse de los daños causados por Morena, a pesar de que fueron ellos quienes originalmente se unieron en coalición con el partido gobernante.

La acusación contra el PAN

Moreno señaló que el PAN está siendo “falaz” al tratar de utilizar al PRI para recuperar su imagen, cuando, según él, Morena es el verdadero responsable de lo que él calificó como una “narcodictadura terrorista y comunista”.

En sus palabras, “quien les ensució la cara fue Morena“, y no el PRI, como algunos panistas intentan hacer creer. De esta forma, se refirió a la coalición PRI-PAN-PRD como un intento de lavado de cara que no tiene fundamento.

El líder priista también expresó que el PAN es un partido que “quiere hablar desde una moralidad que no tienen”, y criticó a los panistas por intentar escudarse en su rivalidad con Morena para justificar sus decisiones.

El impacto de Movimiento Ciudadano

Al referirse a la ruptura anunciada entre el PAN y el PRI, Alejandro Moreno señaló que la verdadera “división” en las elecciones de 2021 y 2024 fue impulsada por Movimiento Ciudadano, al que acusó de ser un “factor de división” dentro de la oposición. Según él, al intentar hacerle frente a Morena, la separación de fuerzas no es la respuesta adecuada.

“Movimiento Ciudadano quiere hacer creer que separados es la ruta, pero no lo es. Los candidatos PRI-PAN-PRD fueron candidatos del PAN”, enfatizó Moreno. Además, condenó la actitud de los dirigentes panistas, a quienes calificó de “cobardes” por echarle la culpa de los fracasos a otros, incluido el propio Andrés Manuel López Obrador.

El futuro de la oposición

Moreno dejó en claro que, a pesar de la división actual, en las elecciones de 2027 solo habrá dos caminos para la oposición: “Los que tenemos carácter y temple para enfrentar al gobierno y los que desean estar del lado de aquellos que están destruyendo el sistema de partidos”.

En su mensaje final, Alejandro Moreno afirmó que se debe enfrentar el poder con valor, “para impedir una dictadura como la de Nicolás Maduro”. Asimismo, lamentó que los panistas “salieran a lloriquearle a Movimiento Ciudadano" en lugar de fortalecer la oposición frente a la amenaza del gobierno de Morena.

