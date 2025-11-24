PRI niega vínculo con bloqueos carreteros; Monreal pide diálogo y evitar tensiones

La discusión política en torno a los recientes bloqueos carreteros escaló este lunes, luego de que el líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, negó que su partido tenga relación alguna con las protestas realizadas por transportistas y campesinos en los principales accesos del país.

Moreira calificó como “lamentable” que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señale presunta participación de la oposición, en lugar de reconocer –dijo– la crisis de inseguridad en las carreteras, donde se registran más de 670 asaltos diarios a transportistas y viajeros.

“Es una pena que la Secretaria de Gobernación no se dé cuenta del enorme reclamo que hay en el país… Yo creo que hace muy mal en minimizar un clamor nacional”, — , afirmó.

Oposición rechaza señalamientos del Gobierno

El también legislador por Coahuila, sostuvo que los reclamos del sector transportista son legítimos y que el Gobierno federal debe enfocarse en garantizar seguridad y atender las denuncias por robos, extorsiones y secuestros en las vías federales.

Añadió que el PRI no organiza, ni financia los bloqueos carreteros, como sugirió Gobernación.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, tomó distancia de las acusaciones y señaló que, aunque respeta las declaraciones de Rosa Icela Rodríguez, es necesario que presente las pruebas que sustenten sus afirmaciones.

Monreal llama a mantener el diálogo y evitar radicalización

El morenista advirtió que la ruptura del diálogo entre autoridades y grupos inconformes puede derivar en “un camino sin retorno”, por lo que instó a privilegiar el entendimiento y evitar tensiones.

“Hay que llamar al diálogo, no provocar rispideces… no tengo elementos para asegurar la participación de partidos de oposición” — , dijo.

Los transportistas y agricultores que participaron en el paro nacional exigen mayor seguridad, acciones contra las extorsiones y precios justos para los productos del campo, demandas que han detonado movilizaciones a nivel nacional.

