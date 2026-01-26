Continúan protestas en Minnesota tras la muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales

Tras el asesinato de Alex Pretti, enfermero de 37 años en Minnesota a manos de agentes de inmigración, "todo es un caos"

Luego del asesinato de Alex Pretti, enfermero de 37 años en Minnesota a manos de agentes de inmigración, “todo es un caos tremendo”, así lo consideró el periodista Ricardo Manjarrez, quien desde Minneapolis adelantó que este lunes continuarán las protestas y posiblemente enfrentamientos entre ciudadanos y elementos de la Guardia Nacional y de ICE desplegados en la entidad.

El periodista compartió en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin que la administración Trump está usando las protestas políticamente en contra de los migrantes. No obstante, reconoció que, aunque la Guardia Nacional está desplegada “solo como observadores y actualmente reparte donas y café”, se mantiene a la espera de que una nueva revuelta pueda desatarse, en un ambiente que algunos comparan con las protestas de 2020 tras la muerte de George Floyd.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Alex Pretti?

Medios han reportado que el incidente ocurrió en Minneapolis cuando agentes federales dispararon contra Pretti, quien fue identificado como un enfermero de cuidados intensivos sin antecedentes penales.

Videos difundidos muestran que Pretti, además de estar grabando el operativo, intentó ayudar a otras personas que estaban siendo empujadas por los agentes antes de ser reducido y recibir múltiples disparos.

¿Qué impacto han tenido las protestas tras la muerte de Alex Pretti?

Las protestas en Minneapolis y otras ciudades han seguido creciendo, con manifestantes exigiendo el fin de las redadas federales y responsabilizando al federalismo por los hechos.

En respuesta al incidente, líderes locales han criticado el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del ICE y exigido investigaciones independientes. Algunos videos muestran enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales, y la Guardia Nacional también ha sido movilizada para monitorear la situación.

Debido al ambiente que prevalece en Minnesota, Manjarrez afirmó:

La gente no está saliendo a trabajar, no tienen dinero ni para comer”, —

Lo anterior, debido a que las acciones de ICE se centran en ciudades con alta concentración latina.

Minnesota’s justice system will have the last word. pic.twitter.com/JCtKIWnjRP — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

El periodista adelantó que este lunes se esperan nuevas manifestaciones afuera del edificio de migración en Minneapolis y en el sitio donde asesinaron a Alex Pretti, pues incluso el gobernador estatal “no se puede confiar en que el Gobierno federal lidere esta investigación”.

