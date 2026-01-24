Tiroteo en Minnesota: Agentes federales vuelven a disparar en contra de un civil

La mañana del sábado 24 de enero de 2026 se registró un nuevo tiroteo en el sur de Minneapolis en el que agentes federales dispararon contra una persona, en el marco de un amplio operativo de seguridad e inmigración desplegado por el gobierno federal, confirmó el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien además condenó el acontecimiento y lo calificó de “repugnante”.

Según autoridades estatales y municipales, el incidente ocurrió cerca de 26th Street West y Nicollet Avenue, en la zona sur de la ciudad, donde varios agentes, incluidos de la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales, estaban realizando acciones de cumplimiento de la ley. La ciudad de Minneapolis indicó a través de redes sociales que está investigando el caso y pidió a la población mantener la calma mientras se aclaran los detalles.

Walz describió el episodio como “repugnante” y exigió el cese de la operación federal y la retirada de lo que llamó miles de agentes “violentos y sin entrenamiento” de Minnesota. El gobernador aseguró que había hablado con la Casa Blanca tras el hecho, aunque la naturaleza exacta de la confrontación y la condición de la persona herida no han sido detalladas oficialmente por las autoridades federales o locales.

Diversos reportes incluyen imágenes tomadas por testigos que muestran a varios agentes forcejeando con un hombre antes de que se escucharan disparos, y fuentes vinculadas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron a medios que el individuo estaba armado y que se recuperó un arma en la escena; sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por voceros de la ciudad ni de Minnesota.

Este suceso ocurre en un contexto de tensiones elevadas en Minneapolis y en todo el estado, derivadas de un despliegue masivo de fuerzas federales en lo que el gobierno ha calificado como una operación contra redes de inmigración irregulares. Miles de agentes federales, incluidos miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, fueron enviados a la zona desde diciembre de 2025 como parte de una iniciativa denominada Operation Metro Surge, la cual ha generado protestas, confrontaciones y críticas de líderes locales y organizaciones de derechos civiles.

El episodio más grave y que marcó el inicio de este ciclo de protestas fue la muerte de Renée Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que fue abatida por un agente de ICE el 7 de enero de 2026 durante una redada en una calle residencial de la ciudad. Autoridades federales sostuvieron que la mujer intentó usar su vehículo como arma, mientras que testigos y líderes locales han cuestionado esa versión y han señalado que Good se encontraba actuando como “observadora legal” y no representaba una amenaza directa para los agentes.

Las protestas generadas tras ese incidente continuaron durante semanas, con manifestaciones diarias y acciones comunitarias, en medio de un aumento de la presencia federal en la ciudad y de llamados de funcionarios estatales a investigar con mayor transparencia el uso de la fuerza.