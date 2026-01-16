Fallece mexicano en centro de detención de ICE en Georgia

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México solicitó a Estados Unidos esclarecer la muerte de Heber Sánchez Domínguez, de 34 años, mientras estaba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de procesamiento Robert A. Deyton, ubicado en Clayton, Georgia. La información fue reportada por el Consulado General de México en Atlanta y difundida por El País y medios locales de la zona.

De acuerdo con la información disponible, Sánchez fue detenido a inicios de 2026 luego de provocar un accidente automovilístico tras no respetar una señal de alto. Tras su detención, sus familiares perdieron contacto con él hasta que se les notificó sobre su fallecimiento el 14 de enero. Según testimonio de su esposa a Univisión Atlanta, Sánchez se encontraba en un proceso de asilo político y había emigrado a Estados Unidos hace aproximadamente dos años.

TE RECOMENDAMOS: Agente de ICE mata a una migrante en la vía pública; La mujer trataba de huir | VIDEO

El Consulado General en Atlanta indicó que mantiene contacto directo con las autoridades estadounidenses responsables de la investigación y con la familia de Sánchez, tanto en México como en Estados Unidos, ofreciendo asistencia consular, acompañamiento y orientación legal. Además, señaló que se realizarán los trámites necesarios para la repatriación de los restos conforme a la voluntad de sus familiares.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Tiroteo en Minneapolis, EEUU: Agente del ICE dispara contra venezolano tras ser agredido durante arresto

El incidente se enmarca en un contexto de mortalidad significativa en los centros de detención de ICE. Solo en septiembre de 2025 fallecieron tres ciudadanos mexicanos bajo custodia en Arizona, California y Texas. En 2025, al menos 30 personas murieron en instalaciones de ICE, la cifra más alta en dos décadas. Desde 2019, 69 migrantes han muerto mientras estaban bajo custodia de esta agencia, y desde noviembre de 2024, 14 personas fallecieron en instalaciones de ICE bajo la administración actual.

Hasta el momento, ICE no ha emitido un comunicado público detallando las circunstancias de la muerte de Sánchez. La SRE y el consulado mexicano solicitan que la investigación sea pronta y transparente y reiteran su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses.