“Genera terror, no seguridad”: Eunice Rendón habla del actuar violento del ICE

⁠ICE asesina a una automovilista en Minneápolis; gobernador pide salida de la agencia del estado.

La coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, alzó la voz ante el reciente asesinato de René Nicole Wood, una mujer de 37 años que murió tras recibir tres disparos por parte de agentes de la policía migratoria en Estados Unidos.

Tanto migrantes como ciudadanos estadounidenses exigen justicia ante lo que consideran un acto de violencia migratoria injustificado por parte de las autoridades federales.

¿Qué denunció Agenda Migrante sobre el ICE?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Eunice Rendón destacó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lejos de brindar seguridad genera malestar.

Puntualizó que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de la ciudad ya han solicitado la salida de esta fuerza de seguridad de su territorio, bajo el argumento de que su presencia solo ha traído conflicto en lugar de protección.

Rendón detalló que la mujer fue atacada mientras intentaba retirarse de una zona de intervención agresiva del ICE, desmintiendo las versiones oficiales que sugieren un intento de atropello.

La especialista señaló que la conductora simplemente buscaba alejarse de los agentes que golpeaban su vehículo, momento en el que un oficial disparó a quemarropa en tres ocasiones.

La camioneta de la mujer atacada quedo varada en la calle.

¿Por qué se cuestiona la versión oficial del caso?

Asimismo, lamentó que la narrativa oficial de Donald Trump y la secretaria Kristi Noem intente criminalizar a la víctima calificándola como una “agitadora profesional” o “terrorista” para justificar el homicidio como defensa propia.

El presidente Donald Trump culpó a la mujer y justificó el disparó del agente de ICE como en defensa propia.

Este caso es el reflejo de un crecimiento desmedido del ICE, que ha reclutado a más de 12 mil nuevos agentes sin el entrenamiento adecuado en meses recientes, junto con la falta de protocolos.

