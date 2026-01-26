Cae la popularidad de Trump y crecen protestas por acciones de ICE: Suárez-Vélez

Desde que asumió su segundo mandato, Donald Trump pierde adeptos, ahora es un poco difícil de entender su popularidad que seguirá cayendo, no con la deportación del narco mexicano o del miembro del tren de Aragua, sino de aquella población que trabaja de sol a sol, señaló el escritor y analista, experto en temas económicos, Jorge Suárez-Vélez, quien señala a los miembros de ICE como “tipos enmascarados que con exceso de violencia atacan a las personas solo por su color”. Por lo que afirmó, “las protestas se le está viniendo encima”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, Suárez-Vélez resaltó que para estas alturas de la administración Obama había deportado más gente. Y “hacia adentro del Partido Republicano se está provocando ruptura que será mucho más evidente en las primarias. “Esto hará sin duda que tengamos a un Trump mucho más volátil y que busque popularidad”.

¿Por qué la estrategia de Trump está generando rechazo interno?

Sobre el empleo, “se está aflojando, y no les alcanza para las compras, Trump no sabe cómo hacerle para que a la gente le alcance lo que gana con sus sueldos” y pese al reparto de cheques, dijo, la deuda no le permitirá dar muchos más.

Estrategia fallida de Trump

El especialista afirmó “lo que ha hecho con Groenlandia lo pudo haber hecho de manera amistosa”, todo lo que hace “carece de sentido” y ahora dijo, el principal riesgo para los estadounidenses es que “las tasas no bajen”. “Trump se está echando a la gente encima”.

¿Cómo impacta la política de Trump en México?

En tanto, dijo , “el tamaño de inversión en ICE, es de decenas de miles de millones de dólares, difícil echarlo para atrás”. Por lo que auguró “perdería las primarias 100%”.

México, por su parte, señaló Suárez-Vélez, se ve estancado en lo económico con un crecimiento que prevé de entre 0 y 1%, sobre todo por el enorme cuello de botella en energía, ya que los inversores no ven suficiente abasto para crecer en el país, “el gobierno de Sheinbaum tiene que hacer algo”.

En particular, llamó a escuchar el reciente discurso del primer ministro canadiense en Davos, pues afirmó, “puso el dedo sobre la llaga sobre la brecha entre la retórica y la realidad”.

Canadá es potencia media, México no, tienen mucho con qué competir… no hemos hecho nada por volvernos un mejor destino de inversión. Nosotros solos nos hemos metido el pie”. — aseguró Suárez-Velez

Finalmente, hizo un llamado a “ponernos las pilas y desarrollar nuestra propia capacidad competitiva”.

