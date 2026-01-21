Acuerdo por Groenlandia: Trump retira amenaza de aranceles tras diálogo con el jefe de la OTAN

Trump frenó aranceles por Groenlandia y anunció "las bases de un acuerdo" con la OTAN. / Anadolu

Tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Donald Trump anunció “las bases de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia, luego de la metralla de agravios que lanzó durante su ponencia en el Foro Económico de Davos.

Esta solución, si se consuma, será excelente para los Estados Unidos de América y todas las naciones de la OTAN. — Donald Trump en Truth Social.

Ante esto, el presidente estadounidense anunció que no impondrá los aranceles que estaban previstos para entrar en vigor el próximo domingo 1 de febrero contra los países que apoyaron a Groenlandia y desplegaron fuerzas militares en el territorio de la isla ártica.

Además, informó que las discusiones sobre The Golden Dome respecto a Groenlandia continúan activas y también detalló que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, así como el enviado especial Steve Witkoff, junto a otros funcionarios que se sumarán “según sea necesario”, serán los responsables de encabezar las negociaciones.