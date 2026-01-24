Trumpismo intensifica campaña de desinformación contra México en el nuevo contexto político de EE. UU.

En medio del endurecimiento del discurso político en Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el movimiento conocido como MAGA (Make America Great Again) ha intensificado una serie de narrativas y señalamientos contra México que medios internacionales han identificado como desinformación sin sustento verificable.

De acuerdo con un análisis publicado por El País, estas narrativas han sido impulsadas desde espacios afines al trumpismo, como medios conservadores y figuras políticas republicanas, y buscan presentar a México como un actor que interfiere en la política interna estadounidense .

Entre las principales acusaciones se encuentra la idea de que el gobierno mexicano ejerce influencia política directa en Estados Unidos a través de su red consular y de la población migrante. Estas afirmaciones han sido amplificadas a partir del libro The Invisible Coup, del autor Peter Schweizer, el cual sostiene, sin presentar pruebas documentadas, que México estaría impulsando una estrategia encubierta para influir en elecciones y movilizaciones políticas en territorio estadounidense.

El mismo texto señala supuestos intentos del gobierno mexicano por difundir su versión de la historia en escuelas de Estados Unidos mediante libros de texto, así como el uso del canal público TV Migrante como herramienta política para incidir en comunidades mexicanas y criticar al presidente Trump. Ninguna de estas acusaciones ha sido respaldada con evidencia comprobable.

Las versiones han sido replicadas por medios como Breitbart, Fox News y The Federalist, y posteriormente retomadas por actores políticos que las utilizan para reforzar posturas más duras en temas migratorios, incluyendo propuestas para eliminar la ciudadanía por nacimiento.

Según El País, este discurso se inserta en un clima interno marcado por protestas contra las políticas antimigratorias, el actuar de agencias como ICE y la búsqueda de nuevos adversarios externos que refuercen la narrativa nacionalista del movimiento MAGA .

El artículo también señala que figuras del trumpismo han recurrido a ataques personales y descontextualizados contra autoridades mexicanas actuales y pasadas, presentándolas como amenazas a la soberanía estadounidense, sin que existan pruebas que respalden dichas afirmaciones.

En conjunto, el fenómeno refleja cómo la relación bilateral entre México y Estados Unidos se ve impactada no solo por decisiones oficiales, sino por campañas de desinformación que circulan en el debate público y que forman parte de la estrategia política de sectores conservadores en Estados Unidos.