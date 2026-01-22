Donde puedes ver las películas nominadas a los Oscars
La nonagésima octava ceremonia de los premios Oscar ha anunciado su lista de nominadas, y aquí una guía de donde ver las cintas
La lista de nominados al Premio de la Academia 2026 ha generado gran expectativa entre cinéfilos y especialistas, a tan solo semanas de la ceremonia que se celebrará el próximo 15 de marzo.
Para quienes buscan ponerse al día y vivir una mejor experiencia rumbo a los Oscar, ya sea desde casa o en pantalla grande, aquí te contamos dónde ver las películas nominadas, excluyendo las categorías de cortometrajes y documentales, que cuentan con circuitos de exhibición distintos.
Disponibles en streaming
Varias de las producciones nominadas ya se encuentran disponibles en plataformas digitales, facilitando el acceso al público:
- F1 – Apple TV+
- Kpop Demon Hunters – Netflix
- Train Dreams – Netflix
- Elio – Disney+
- Weapons – HBO Max
- Jurassic Park – Apple TV+
- Blue Moon – Apple TV+
- One Battle After Another – HBO Max
- The Lost Bus – Apple TV+ y Prime Video
- Smashing Machine- Apple TV
En cartelera actualmente en Cinemex
Si prefieres la experiencia en salas de cine, estas películas continúan proyectándose en distintos complejos Cinemex:
- Avatar: Fire and Ash
- Bugonia
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sirat
- Song Sung Blue
- Zootopia 2
Funciones en la Cineteca Nacional
La Cineteca Nacional también se suma a la temporada de premios con una selección destacada:
- Sentimental Value
- Zootopia 2
- Fue solo un accidente
- Frankenstein
- Bugonia
Próximos estrenos en Cinemex
Algunas de las películas nominadas llegarán a salas mexicanas en las próximas semanas:
- Hamnet – 29 de enero
- La voz de Hind Rajab – 29 de enero
- Arco – 5 de febrero
- Frankenstein – 5 de febrero
- Amelie y los secretos de la lluvia – 19 de febrero
- El agente secreto – 26 de febrero
- If I Had Legs, I’d Kick You – 5 de marzo
Reestrenos especiales
Como parte de la conversación rumbo a los Oscar, algunos títulos regresan a la pantalla grande por tiempo limitado:
- One Battle After Another – 5 de febrero
- Sinners – 26 de febrero
Con esta guía, el público tiene múltiples opciones para ponerse al día antes de la noche más importante de Hollywood, ya sea desde casa o en salas de cine. La carrera por el Oscar 2026 está en marcha y estas películas prometen dar mucho de qué hablar.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Guillermo del Toro: Frankenstein cuántas nominaciones a los Oscar 2026 tuvo la película del mexicano y en qué categoría