Donde puedes ver las películas nominadas a los Oscars

La lista de nominados al Premio de la Academia 2026 ha generado gran expectativa entre cinéfilos y especialistas, a tan solo semanas de la ceremonia que se celebrará el próximo 15 de marzo.

Ampliar

Para quienes buscan ponerse al día y vivir una mejor experiencia rumbo a los Oscar, ya sea desde casa o en pantalla grande, aquí te contamos dónde ver las películas nominadas, excluyendo las categorías de cortometrajes y documentales, que cuentan con circuitos de exhibición distintos.

Disponibles en streaming

Ampliar

Varias de las producciones nominadas ya se encuentran disponibles en plataformas digitales, facilitando el acceso al público:

F1 – Apple TV+

– Apple TV+ Kpop Demon Hunters – Netflix

– Netflix Train Dreams – Netflix

– Netflix Elio – Disney+

– Disney+ Weapons – HBO Max

– HBO Max Jurassic Park – Apple TV+

– Apple TV+ Blue Moon – Apple TV+

– Apple TV+ One Battle After Another – HBO Max

– HBO Max The Lost Bus – Apple TV+ y Prime Video

– Apple TV+ y Prime Video Smashing Machine- Apple TV

En cartelera actualmente en Cinemex

Ampliar

Si prefieres la experiencia en salas de cine, estas películas continúan proyectándose en distintos complejos Cinemex:

Avatar: Fire and Ash

Bugonia

Marty Supreme

Sentimental Value

Sirat

Song Sung Blue

Zootopia 2

Funciones en la Cineteca Nacional

Ampliar

La Cineteca Nacional también se suma a la temporada de premios con una selección destacada:

Sentimental Value

Zootopia 2

Fue solo un accidente

Frankenstein

Bugonia

Próximos estrenos en Cinemex

Ampliar

Algunas de las películas nominadas llegarán a salas mexicanas en las próximas semanas:

Hamnet – 29 de enero

– 29 de enero La voz de Hind Rajab – 29 de enero

– 29 de enero Arco – 5 de febrero

– 5 de febrero Frankenstein – 5 de febrero

– 5 de febrero Amelie y los secretos de la lluvia – 19 de febrero

– 19 de febrero El agente secreto – 26 de febrero

– 26 de febrero If I Had Legs, I’d Kick You – 5 de marzo

Reestrenos especiales

Ampliar

Como parte de la conversación rumbo a los Oscar, algunos títulos regresan a la pantalla grande por tiempo limitado:

One Battle After Another – 5 de febrero

– 5 de febrero Sinners – 26 de febrero

Con esta guía, el público tiene múltiples opciones para ponerse al día antes de la noche más importante de Hollywood, ya sea desde casa o en salas de cine. La carrera por el Oscar 2026 está en marcha y estas películas prometen dar mucho de qué hablar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Guillermo del Toro: Frankenstein cuántas nominaciones a los Oscar 2026 tuvo la película del mexicano y en qué categoría