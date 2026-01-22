;

Donde puedes ver las películas nominadas a los Oscars

La nonagésima octava ceremonia de los premios Oscar ha anunciado su lista de nominadas, y aquí una guía de donde ver las cintas

Miguel G. Aragón Morno

La lista de nominados al Premio de la Academia 2026 ha generado gran expectativa entre cinéfilos y especialistas, a tan solo semanas de la ceremonia que se celebrará el próximo 15 de marzo.

Para quienes buscan ponerse al día y vivir una mejor experiencia rumbo a los Oscar, ya sea desde casa o en pantalla grande, aquí te contamos dónde ver las películas nominadas, excluyendo las categorías de cortometrajes y documentales, que cuentan con circuitos de exhibición distintos.

Disponibles en streaming

Varias de las producciones nominadas ya se encuentran disponibles en plataformas digitales, facilitando el acceso al público:

  • F1 – Apple TV+
  • Kpop Demon Hunters – Netflix
  • Train Dreams – Netflix
  • Elio – Disney+
  • Weapons – HBO Max
  • Jurassic Park – Apple TV+
  • Blue Moon – Apple TV+
  • One Battle After Another – HBO Max
  • The Lost Bus – Apple TV+ y Prime Video
  • Smashing Machine- Apple TV

En cartelera actualmente en Cinemex

Si prefieres la experiencia en salas de cine, estas películas continúan proyectándose en distintos complejos Cinemex:

  • Avatar: Fire and Ash
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sirat
  • Song Sung Blue
  • Zootopia 2

Funciones en la Cineteca Nacional

La Cineteca Nacional también se suma a la temporada de premios con una selección destacada:

  • Sentimental Value
  • Zootopia 2
  • Fue solo un accidente
  • Frankenstein
  • Bugonia

Próximos estrenos en Cinemex

Algunas de las películas nominadas llegarán a salas mexicanas en las próximas semanas:

  • Hamnet – 29 de enero
  • La voz de Hind Rajab – 29 de enero
  • Arco – 5 de febrero
  • Frankenstein – 5 de febrero
  • Amelie y los secretos de la lluvia – 19 de febrero
  • El agente secreto – 26 de febrero
  • If I Had Legs, I’d Kick You – 5 de marzo

Reestrenos especiales

Como parte de la conversación rumbo a los Oscar, algunos títulos regresan a la pantalla grande por tiempo limitado:

  • One Battle After Another – 5 de febrero
  • Sinners – 26 de febrero

Con esta guía, el público tiene múltiples opciones para ponerse al día antes de la noche más importante de Hollywood, ya sea desde casa o en salas de cine. La carrera por el Oscar 2026 está en marcha y estas películas prometen dar mucho de qué hablar.

