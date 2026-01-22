Nominaciones Oscar 2026: lista completa de películas y categorías anunciada hoy 22 de enero

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista completa de nominaciones a los Premios Oscar 2026, marcando el inicio de la carrera hacia la 98.ª edición de los galardones cinematográficos más importantes del mundo, que se celebrará el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles.

Entre las películas con mayor presencia figuran Sinners, que batió récord con 16 nominaciones, seguido por otros títulos fuertes como One Battle After Another, Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme.

Nominaciones Oscar 2026: lista completa de películas por categoría y nominado

Mejor Película

Sinners

One Battle After Another

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Train Dreams

Sentimental Value

The Secret Agent

Bugonia

F1

Mejor Dirección

Ryan Coogler — Sinners

— Paul Thomas Anderson — One Battle After Another

— Guillermo del Toro — Frankenstein

— Chloé Zhao — Hamnet

— Josh Safdie — Marty Supreme

Mejor Actor

Michael B. Jordan — Sinners

— Leonardo DiCaprio — One Battle After Another

— Andrew Garfield — Frankenstein

— Adam Driver — Marty Supreme

— Wagner Moura — The Secret Agent

Mejor Actriz

Jessie Buckley — Hamnet

— Emma Stone — Bugonia

— Florence Pugh — Sentimental Value

— Alicia Vikander — Frankenstein

— Zendaya — Sinners

Mejor Actor de Reparto

Robert De Niro — Sinners

— Jesse Plemons — Marty Supreme

— Benedict Cumberbatch — Frankenstein

— Pedro Pascal — One Battle After Another

— Mahershala Ali — The Secret Agent

Mejor Actriz de Reparto

Tilda Swinton — Hamnet

— Emily Blunt — Sentimental Value

— Viola Davis — Sinners

— Carey Mulligan — Bugonia

— Ruth Negga — Train Dreams

Mejor Guion Original

Sinners — Ryan Coogler

— Ryan Coogler One Battle After Another — Paul Thomas Anderson

— Paul Thomas Anderson Marty Supreme — Josh Safdie

— Josh Safdie Sentimental Value — Joachim Trier

— Joachim Trier The Secret Agent — Kleber Mendonça Filho

Mejor Guion Adaptado

Frankenstein — Guillermo del Toro

— Guillermo del Toro Hamnet — Chloé Zhao

— Chloé Zhao Train Dreams — Clint Bentley

— Clint Bentley Bugonia — Yorgos Lanthimos

— Yorgos Lanthimos F1 — Ehren Kruger

Mejor Película Internacional

The Secret Agent — Brasil

— Brasil Sentimental Value — Noruega

— Noruega Sirāt — España

— España Io Capitano — Italia

— Italia La Cocina — México

Mejor Película Animada

Zootopia 2

KPop Demon Hunters

The Wild Robot

Inside Out 2

Flow

Categoría NUEVA para los OSCAR 2026

Casting – Mejor Casting (nueva categoría)

Francine Maisler — Sinners

Victoria Thomas — One Battle After Another

Sarah Halley Finn — Marty Supreme

Nina Gold — Hamnet

Avy Kaufman — Frankenstein

Categorías TÉCNICAS

Mejor Fotografía

Hoyte van Hoytema — Sinners

Roger Deakins — One Battle After Another

Dan Laustsen — Frankenstein

Greig Fraser — Marty Supreme

Seamus McGarvey — Hamnet

Mejor Edición

Thelma Schoonmaker — One Battle After Another

Michael P. Shawver — Sinners

Jin Lee — Train Dreams

Andy Jurgensen — Marty Supreme

Lucian Johnston — Hamnet

Mejor Banda Sonora Original

Hans Zimmer — Dune: Part Two

Ludwig Göransson — Sinners

Alexandre Desplat — Frankenstein

Jonny Greenwood — One Battle After Another

Hildur Guðnadóttir — Sentimental Value

Mejor Sonido

Sinners — Equipo de sonido

— Equipo de sonido One Battle After Another — Equipo de sonido

— Equipo de sonido F1 — Equipo de sonido

— Equipo de sonido Marty Supreme — Equipo de sonido

— Equipo de sonido Frankenstein — Equipo de sonido

Mejor Diseño de Producción

Patrice Vermette — Sinners

Jack Fisk — One Battle After Another

Tamara Deverell — Barbie

Shane Vieau — Frankenstein

Adam Stockhausen — Marty Supreme

Mejor Diseño de Vestuario

Ruth E. Carter — Sinners

Jacqueline Durran — Hamnet

Janty Yates — Gladiator II

Sandy Powell — Frankenstein

Milena Canonero — Marty Supreme

Mejores Efectos Visuales

Sinners

Dune: Part Two

Frankenstein

F1

Marty Supreme

Mejor Maquillaje y Peinado