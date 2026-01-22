;

Nominaciones Oscar 2026: lista completa de películas y categorías anunciada hoy 22 de enero

A continuación, la lista completa de películas nominadas, organizada por categoría principal.

Lista oficial de nominaciones Oscar 2026. Getty Images

Francisco Miranda

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista completa de nominaciones a los Premios Oscar 2026, marcando el inicio de la carrera hacia la 98.ª edición de los galardones cinematográficos más importantes del mundo, que se celebrará el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles.

Entre las películas con mayor presencia figuran Sinners, que batió récord con 16 nominaciones, seguido por otros títulos fuertes como One Battle After Another, Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme.

Nominaciones Oscar 2026: lista completa de películas por categoría y nominado

Mejor Película

  • Sinners
  • One Battle After Another
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Train Dreams
  • Sentimental Value
  • The Secret Agent
  • Bugonia
  • F1

Mejor Dirección

  • Ryan CooglerSinners
  • Paul Thomas AndersonOne Battle After Another
  • Guillermo del ToroFrankenstein
  • Chloé ZhaoHamnet
  • Josh SafdieMarty Supreme

Mejor Actor

  • Michael B. JordanSinners
  • Leonardo DiCaprioOne Battle After Another
  • Andrew GarfieldFrankenstein
  • Adam DriverMarty Supreme
  • Wagner MouraThe Secret Agent

Mejor Actriz

  • Jessie BuckleyHamnet
  • Emma StoneBugonia
  • Florence PughSentimental Value
  • Alicia VikanderFrankenstein
  • ZendayaSinners

Mejor Actor de Reparto

  • Robert De NiroSinners
  • Jesse PlemonsMarty Supreme
  • Benedict CumberbatchFrankenstein
  • Pedro PascalOne Battle After Another
  • Mahershala AliThe Secret Agent

Mejor Actriz de Reparto

  • Tilda SwintonHamnet
  • Emily BluntSentimental Value
  • Viola DavisSinners
  • Carey MulliganBugonia
  • Ruth NeggaTrain Dreams

Mejor Guion Original

  • Sinners — Ryan Coogler
  • One Battle After Another — Paul Thomas Anderson
  • Marty Supreme — Josh Safdie
  • Sentimental Value — Joachim Trier
  • The Secret Agent — Kleber Mendonça Filho

Mejor Guion Adaptado

  • Frankenstein — Guillermo del Toro
  • Hamnet — Chloé Zhao
  • Train Dreams — Clint Bentley
  • Bugonia — Yorgos Lanthimos
  • F1 — Ehren Kruger

Mejor Película Internacional

  • The Secret Agent — Brasil
  • Sentimental Value — Noruega
  • Sirāt — España
  • Io Capitano — Italia
  • La Cocina — México

Mejor Película Animada

  • Zootopia 2
  • KPop Demon Hunters
  • The Wild Robot
  • Inside Out 2
  • Flow

Categoría NUEVA para los OSCAR 2026

Casting – Mejor Casting (nueva categoría)

  • Francine Maisler — Sinners
  • Victoria Thomas — One Battle After Another
  • Sarah Halley Finn — Marty Supreme
  • Nina Gold — Hamnet
  • Avy Kaufman — Frankenstein

Categorías TÉCNICAS

Mejor Fotografía

  • Hoyte van Hoytema — Sinners
  • Roger Deakins — One Battle After Another
  • Dan Laustsen — Frankenstein
  • Greig Fraser — Marty Supreme
  • Seamus McGarvey — Hamnet

Mejor Edición

  • Thelma Schoonmaker — One Battle After Another
  • Michael P. Shawver — Sinners
  • Jin Lee — Train Dreams
  • Andy Jurgensen — Marty Supreme
  • Lucian Johnston — Hamnet

Mejor Banda Sonora Original

  • Hans Zimmer — Dune: Part Two
  • Ludwig Göransson — Sinners
  • Alexandre Desplat — Frankenstein
  • Jonny Greenwood — One Battle After Another
  • Hildur Guðnadóttir — Sentimental Value

Mejor Sonido

  • Sinners — Equipo de sonido
  • One Battle After Another — Equipo de sonido
  • F1 — Equipo de sonido
  • Marty Supreme — Equipo de sonido
  • Frankenstein — Equipo de sonido

Mejor Diseño de Producción

  • Patrice Vermette — Sinners
  • Jack Fisk — One Battle After Another
  • Tamara Deverell — Barbie
  • Shane Vieau — Frankenstein
  • Adam Stockhausen — Marty Supreme

Mejor Diseño de Vestuario

  • Ruth E. Carter — Sinners
  • Jacqueline Durran — Hamnet
  • Janty Yates — Gladiator II
  • Sandy Powell — Frankenstein
  • Milena Canonero — Marty Supreme

Mejores Efectos Visuales

  • Sinners
  • Dune: Part Two
  • Frankenstein
  • F1
  • Marty Supreme

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein
  • Sinners
  • Marty Supreme
  • Bugonia
  • Hamnet

