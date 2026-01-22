Nominaciones Oscar 2026: lista completa de películas y categorías anunciada hoy 22 de enero
A continuación, la lista completa de películas nominadas, organizada por categoría principal.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista completa de nominaciones a los Premios Oscar 2026, marcando el inicio de la carrera hacia la 98.ª edición de los galardones cinematográficos más importantes del mundo, que se celebrará el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles.
Entre las películas con mayor presencia figuran Sinners, que batió récord con 16 nominaciones, seguido por otros títulos fuertes como One Battle After Another, Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme.
Nominaciones Oscar 2026: lista completa de películas por categoría y nominado
Mejor Película
- Sinners
- One Battle After Another
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Train Dreams
- Sentimental Value
- The Secret Agent
- Bugonia
- F1
Mejor Dirección
- Ryan Coogler — Sinners
- Paul Thomas Anderson — One Battle After Another
- Guillermo del Toro — Frankenstein
- Chloé Zhao — Hamnet
- Josh Safdie — Marty Supreme
Mejor Actor
- Michael B. Jordan — Sinners
- Leonardo DiCaprio — One Battle After Another
- Andrew Garfield — Frankenstein
- Adam Driver — Marty Supreme
- Wagner Moura — The Secret Agent
Mejor Actriz
- Jessie Buckley — Hamnet
- Emma Stone — Bugonia
- Florence Pugh — Sentimental Value
- Alicia Vikander — Frankenstein
- Zendaya — Sinners
Mejor Actor de Reparto
- Robert De Niro — Sinners
- Jesse Plemons — Marty Supreme
- Benedict Cumberbatch — Frankenstein
- Pedro Pascal — One Battle After Another
- Mahershala Ali — The Secret Agent
Mejor Actriz de Reparto
- Tilda Swinton — Hamnet
- Emily Blunt — Sentimental Value
- Viola Davis — Sinners
- Carey Mulligan — Bugonia
- Ruth Negga — Train Dreams
Mejor Guion Original
- Sinners — Ryan Coogler
- One Battle After Another — Paul Thomas Anderson
- Marty Supreme — Josh Safdie
- Sentimental Value — Joachim Trier
- The Secret Agent — Kleber Mendonça Filho
Mejor Guion Adaptado
- Frankenstein — Guillermo del Toro
- Hamnet — Chloé Zhao
- Train Dreams — Clint Bentley
- Bugonia — Yorgos Lanthimos
- F1 — Ehren Kruger
Mejor Película Internacional
- The Secret Agent — Brasil
- Sentimental Value — Noruega
- Sirāt — España
- Io Capitano — Italia
- La Cocina — México
Mejor Película Animada
- Zootopia 2
- KPop Demon Hunters
- The Wild Robot
- Inside Out 2
- Flow
Categoría NUEVA para los OSCAR 2026
Casting – Mejor Casting (nueva categoría)
- Francine Maisler — Sinners
- Victoria Thomas — One Battle After Another
- Sarah Halley Finn — Marty Supreme
- Nina Gold — Hamnet
- Avy Kaufman — Frankenstein
Categorías TÉCNICAS
Mejor Fotografía
- Hoyte van Hoytema — Sinners
- Roger Deakins — One Battle After Another
- Dan Laustsen — Frankenstein
- Greig Fraser — Marty Supreme
- Seamus McGarvey — Hamnet
Mejor Edición
- Thelma Schoonmaker — One Battle After Another
- Michael P. Shawver — Sinners
- Jin Lee — Train Dreams
- Andy Jurgensen — Marty Supreme
- Lucian Johnston — Hamnet
Mejor Banda Sonora Original
- Hans Zimmer — Dune: Part Two
- Ludwig Göransson — Sinners
- Alexandre Desplat — Frankenstein
- Jonny Greenwood — One Battle After Another
- Hildur Guðnadóttir — Sentimental Value
Mejor Sonido
- Sinners — Equipo de sonido
- One Battle After Another — Equipo de sonido
- F1 — Equipo de sonido
- Marty Supreme — Equipo de sonido
- Frankenstein — Equipo de sonido
Mejor Diseño de Producción
- Patrice Vermette — Sinners
- Jack Fisk — One Battle After Another
- Tamara Deverell — Barbie
- Shane Vieau — Frankenstein
- Adam Stockhausen — Marty Supreme
Mejor Diseño de Vestuario
- Ruth E. Carter — Sinners
- Jacqueline Durran — Hamnet
- Janty Yates — Gladiator II
- Sandy Powell — Frankenstein
- Milena Canonero — Marty Supreme
Mejores Efectos Visuales
- Sinners
- Dune: Part Two
- Frankenstein
- F1
- Marty Supreme
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- Sinners
- Marty Supreme
- Bugonia
- Hamnet