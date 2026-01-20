Oscars 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia de los Premios de la Academia en México

Los Premios de la Academia 2026 ya tienen fecha, hora y lugar definidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y ya ha sido confirmado cómo se podrá seguir el evento desde México y otras regiones.

La 98ª edición de los Oscars se celebrará oficialmente el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre, Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Esta ubicación ha sido la sede tradicional de la ceremonia principal en los últimos años.

Para la transmisión, la Academia y los medios oficiales han señalado que la gala se transmitirá en vivo por la cadena estadounidense ABC y estará disponible en plataformas de streaming como Hulu para sus suscriptores, lo que permite seguir la transmisión en distintas regiones según derechos de distribución.

A qué hora inician los Oscars 2026

En términos de horario general en Estados Unidos, la emisión comienza en horario de tarde en la costa del Pacífico y noche en la costa Este, acorde con lo acostumbrado en este tipo de eventos. Para audiencias en México, la transmisión en vivo suele empezar a las 18:00 horas tiempo de la Ciudad de Méixco.

Antes de la ceremonia, existe un evento aparte para el anuncio de nominaciones. La Academia ha fijado el jueves 22 de enero de 2026 como la fecha para revelar a los nominados de las distintas categorías. El anuncio se realiza desde el Samuel Goldwyn Theater, con transmisión en vivo por canales oficiales de la Academia como YouTube y redes sociales, y para México se ha establecido que la cobertura comenzará alrededor de las 07:30 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver los Oscars 2026 en México

En México, además de las opciones de streaming internacional, la ceremonia de los Oscars también se podrá ver por televisión abierta, por ejemplo a través de Azteca 7, y en servicios de paga por canales que adquieran derechos locales para la transmisión en vivo, como TNT, o según cada proveedor.

Estos detalles permiten a los espectadores planear con anticipación cómo y cuándo seguir la cobertura completa de los Oscars 2026, desde la revelación de nominaciones hasta la entrega de estatuillas el 15 de marzo de 2026.