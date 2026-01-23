Pensión para Mujeres y Hombres de 57 a 59 años: ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a este programa?

La Pensión para Mujeres y Hombres de 57 a 59 años (también conocida como Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años) es uno de los programas sociales más recientes destinados a apoyar a quienes se encuentran en el tramo previo a la edad tradicional de jubilación y necesitan un respaldo económico. Este apoyo forma parte de una política pública orientada a garantizar un ingreso básico para mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

¿Qué requisitos se necesitan para la convocatoria de la pensión para Mujeres y Hombres de 57 a 59 años?

Para poder solicitar este apoyo, los requisitos están diseñados para asegurar que las personas beneficiarias cumplan con condiciones claras. Entre las principales exigencias están:

Tener entre 57 años cumplidos y hasta 59 años con 10 meses al momento de la inscripción.

al momento de la inscripción. Residir de forma permanente en la Ciudad de México , ya que este programa opera en ese territorio.

, ya que este programa opera en ese territorio. No contar con otras ayudas económicas gubernamentales de la misma naturaleza , lo que evita duplicar apoyos.

, lo que evita duplicar apoyos. La solicitud debe hacerse de manera personal y directa por la persona interesada.

Además, te dejamos una notita completa para que sepas qué documentos se tienen que entregar para acceder a la Pensión para Mujeres y Hombres de 57 a 59 años, recuerda que son tanto en original como en copia.

Estos documentos forman parte del expediente que se revisa al momento de registrar la solicitud.

¿Cuál es la fecha límite para acceder a la Pensión para Mujeres y Hombres de 57 a 59 años?

Hasta el momento de publicación de esta nota, no existe una fecha en concreto para que los y las interesadas puedan acudir directamente a los módulos, sin embargo, se espera que las autoridades correspondientes lo hagan muy pronto.

Es importante estar atento a los anuncios oficiales para conocer las fechas concretas de apertura y cierre de registro, así como los lugares de atención, generalmente módulos presenciales en distintas alcaldías.

