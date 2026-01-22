;

  • 23 ENE 2026, Actualizado 01:36

Pensión para Mujeres y Hombres de 57 a 59 años: ¿Qué documentos deben presentar las personas para acceder a este apoyo?

Si eres una o uno de los interesados, te dejamos todos los documentos que necesitas para inscribirte y formar parte de él

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

La Pensión para Mujeres y Hombres de 57 a 59 años de edad ha sido un apoyo económico esperado por muchas personas en la CDMX y no es para menos. Es la primera vez que se les considera a este rango de edad para obtener ayuda económica casi al llegar a la tercera edad.

Así que si eres una o uno de los interesados, te dejamos todos los documentos que necesitas para inscribirte y formar parte de él.

¿Qué documentos necesito para inscribirme a la Pensión para Mujeres y Hombres de 57 a 59 años de edad?

Es importante mencionar que la Pensión para Mujeres y Hombres de 57 a 59 años de edad es un programa que tiene como objetivo contribuir a mejorar el ingreso mediante el acceso a oportunidades económicas para fortalecer su bienestar y el ejercicio de su derecho a una vida digna.

Así que es muy importante contar con los siguientes documentos en original y copia para el momento de la inscripción al programa, los cuales son:

  • Identificación oficial vigente y con fotografía (INE, pasaporte, Cédula Profesional)
  • Acta de nacimiento (solo en caso de que la identificación no sea visible)
  • CURP actualizada
  • Comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses

¿Cuánto dinero otorga la Pensión para Mujeres y Hombres de 57 a 59 años?

El programa otorga cerca de 12,000 pesos mexicanos al año y se reparte en un monto de 2,000 bimestrales para que los y las beneficiarias, puedan acceder a una calidad de vida mejor. Solo recuerda que debes cumplir ciertos requisitos, ya que se le dará prioridad a las mujeres que cuenten con un ingreso bajo y muy bajo económico.

¿Cómo se llama realmente el programa?

Por si tenías duda, el programa se llama Ingreso Ciudadano Universal, el cual puede ser buscado como Pensión para Mujeres y Hombres de 57 a 59 años de edad.

Al momento de cumplir los 60 años, se dará de baja automáticamente a la o el beneficiario, sin embargo, podrás acudir por cuenta propia para pedir que se te canalice a la Pensión de 60 a 64 años para Hombres y Mujeres o en algunos casos, se inicia automáticamente el ingreso a éste último.

