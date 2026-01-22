Pensión IMSS: ¿Qué es lo que se sabe sobre el retraso del pago en febrero 2026?

La pensión IMSS en febrero 2026 sorprenderá a varios de sus derechohabientes que están acostumbrados a que el depósito de su pensión mensual llegue el primero de cada mes. Sin embargo, este 1 de febrero no se verá reflejado ese pago en sus cuentas bancarias.

Así que te dejamos todos los detalles al respecto y por qué es que se atrasará el pago de la pensión IMSS.

¿Por qué no se depositará la pensión IMSS el 1 de febrero?

La razón principal para que el depósito no caiga el primer día de febrero es debido a que no es un día hábil para el sistema bancario en México. Este año esa fecha cae en un día no laborable para los bancos y el calendario oficial de operaciones financieras, por lo que el IMSS ajusta la dispersión del pago al siguiente día hábil disponible.

Y es que según las reglas del instituto, cuando el día habitual coincide con un fin de semana o un feriado, el depósito se traslada. Por lo que en este caso, la pensión IMSS se realizará el martes 3 de febrero de 2026, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios.

¿Qué significa este cambio para los pensionados?

Aunque puede sonar como un “retraso” en el pago de la pensión IMSS de febrero, en realidad no lo es, es simplemente el calendario operativo que cambia por cuestiones administrativas y de funcionamiento bancario.

Este ajuste no tendrá efecto en los derechos adquiridos ni en los servicios médicos u otros beneficios asociados a la pensión. Si al terminar la jornada bancaria el 3 de febrero el depósito no aparece reflejado, el IMSS recomienda primero verificar con tu banco y, si persiste el problema, acudir directamente para no perder tu pensión IMSS.

Consejos si eres pensionado

Consulta tu calendario de pagos oficial en la página de pensiones del IMSS para estar al tanto de fechas y posibles ajustes.

en la página de pensiones del IMSS para estar al tanto de fechas y posibles ajustes. Revisa tu estado de cuenta a partir del 3 de febrero para confirmar que el depósito ya se realizó.

a partir del 3 de febrero para confirmar que el depósito ya se realizó. En caso de dudas prolongadas, acude a tu banco o contacta al IMSS al 800 623 2323, opción para pensionados, donde pueden ayudarte a revisar tu caso específico.

Es importante recordar que estos cambios en la fecha de depósito son normales y parte del funcionamiento administrativo, siempre que correspondan al siguiente día hábil y no impliquen la pérdida del beneficio.