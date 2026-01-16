Pensión Bienestar para Madres Solteras 2026: ¿Qué documentos son necesarios para acceder a este programa?

Sabemos que llevar el sustento a casa y cuidar de los hijos es una labor titánica. Por ello, el programa de Pensión Bienestar para Madres Solteras se ha convertido en un respiro económico para miles de familias en México. Si estás planeando inscribirte este año, es vital que tengas tu expediente listo y actualizado, ya que un papel faltante puede retrasar tu beneficio por meses.

Recuerda que este programa no solo beneficia a madres solteras, sino también a padres solos y tutores que demuestren que trabajan o estudian y no tienen acceso a servicios de guardería pública.

¿Cuáles son los documentos necesarios para acceder a la Pensión Bienestar para Madres Solteras?

No se trata solo de llevar copias, sino de llevar las correctas. Para este programa, la Secretaría del Bienestar solicita una carpeta organizada.

Los documentos necesarios son:

Identificación oficial vigente

CURP de la madre, padre o tutor

CURP de las infancias

Acta de nacimiento de las infancias

Comprobante de domicilio

Carta de no afiliación a servicios de guardería del IMSS, ISSSTE u otra institución

Comprobante de ingresos o declaración bajo protesta de decir la verdad sobre la situación laboral

Obtener estas cartas es un paso gigante porque confirma tu elegibilidad ante el sistema. Lo mejor es que ya puedes tramitarlas por internet en los portales oficiales de ambas instituciones; imprimirlas y llevarlas al módulo es indispensable para que tu trámite no sea rechazado de inmediato.

¿Qué es lo que no deben contener los documentos para no ser rechazados?

Todos los documentos deben ser entregados en tamaño carta, legibles y sin tachaduras. En el caso de las actas de nacimiento de tus hijos, asegúrate de que sean las versiones más recientes (las que tienen código QR), ya que las antiguas podrían no ser aceptadas.

Respecto a las copias de las identificaciones, procura que sean claras y que tus rasgos sean perfectamente visibles. Si el menor tiene alguna discapacidad, el certificado médico debe ser original, expedido por una institución pública y contar con el sello oficial.

