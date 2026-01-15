Pensión Bienestar 2026: cómo cobrar en el cajero y pagar sin comisiones con tu tarjeta del Banco Bienestar

La Pensión Bienestar es uno de los principales programas de apoyo social en México, dirigida a adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos prioritarios. En 2026, el dinero que recibes se entrega bimestralmente directo a tu tarjeta del Banco del Bienestar, lo que agiliza el pago y abre varias formas de uso práctico del apoyo.

El gobierno federal orienta que cada beneficiario identifique la opción que más le convenga según sus necesidades y condiciones de acceso. Aquí te explicamos las cuatro formas autorizadas oficialmente para cobrar o utilizar el dinero de tu pensión en 2026.

1. Retiro en cajeros automáticos

Una de las maneras más sencillas de obtener efectivo de tu Pensión Bienestar es acudir a un cajero automático del Banco del Bienestar. Esta opción suele ser la más recomendada porque no cobra comisiones por retirar tu apoyo.

Si no encuentras uno cercano, también puedes retirar dinero en cajeros de otras instituciones bancarias, aunque puede aplicarse una comisión por el servicio. Antes de retirar, revisa los costos para evitar cargos innecesarios.

2. Retiro en ventanilla del Banco del Bienestar

Si prefieres atención personalizada, otra alternativa es acudir a una sucursal del Banco del Bienestar y solicitar el retiro en ventanilla. Para esto necesitarás llevar tu tarjeta del Bienestar y una identificación oficial vigente, como el INE, pasaporte o credencial del INAPAM.

Esta opción puede ser útil si tu tarjeta se ha bloqueado o estás esperando una reposición.

3. Pagar directamente en comercios

Gracias a la modernización de la tarjeta, no es necesario retirar todo el dinero para usarlo. Puedes pagar en tiendas de autoservicio o establecimientos que cuenten con terminal bancaria, utilizando tu tarjeta del Bienestar como cualquier plástico bancario.

Antes de pagar, consulta con el comercio si aceptan este tipo de tarjeta para asegurar una transacción sin contratiempos.

4. Ahorrar el dinero en tu tarjeta

Finalmente, puedes optar por dejar parte o la totalidad del dinero en tu tarjeta del Bienestar para ahorrar y usarlo cuando lo necesites. Esta opción es útil si no necesitas retirar efectivo de inmediato, aunque se recomienda retirar o usar algo de tu pensión cada tanto para evitar que el sistema interprete que no estás usando el apoyo.

Consejos prácticos

Consulta tu estado de cuenta o saldo a través de la aplicación del Banco del Bienestar o llamando al número oficial de atención.

Mantén tu tarjeta segura y activa para no retrasar el acceso a tu apoyo.

Recuerda que la pensión se deposita de forma bimestral, por lo que puedes planear tus gastos y retiros con anticipación.

Con estas opciones, los beneficiarios de la Pensión Bienestar 2026 tienen flexibilidad para cobrar o usar su apoyo de manera conveniente y segura adaptándolo a sus necesidades diarias.